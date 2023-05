Hellmann : pas de changement de calendrier en cas d'entrée d'investisseurs

L'équipe de France de football, qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions, a été éliminée de la course. Le président du conseil d'administration de la DFL, Hans-Joachim Watzke, et le directeur général de la DFL, Axel Hellmann, ont plaidé pour un apport de capitaux frais par un partenaire stratégique lors d'un événement organisé par l'alliance "Südtribüne Dortmund" et le conseil d'administration de la section des fans du BVB dans le stade du deuxième de la Bundesliga.

Hellmann a fait référence à la nécessité de moderniser le marketing international et estime que des investissements sont nécessaires : "Il pleut un peu dans le toit, il est devenu percé. Mais comment rendre le toit étanche ?"

Watzke a tenté d'apaiser les craintes des supporters quant à la trop grande influence d'un investisseur. "Je ne me bats pas depuis des années pour la règle 50+1 pour laisser entrer maintenant un cheval de Troie. Nous ne voulons définitivement pas d'autres coups d'envoi", a déclaré le directeur général du BVB.

Hellmann a été encore plus clair sur cette question : "Les soucis liés à l'étalement du jour de match sont théoriques. Nous pourrions déjà le faire maintenant. Mais nous ne le faisons pas parce qu'il y a une culture du football en Allemagne. Il n'y aura jamais d'étalement des jours de match".

Ces dernières semaines, de nombreux fans de football avaient clairement fait savoir lors des matchs de Bundesliga qu'ils refusaient l'arrivée d'un investisseur. Les arguments des supporters dans les discussions étaient tout aussi clairs que les banderoles des supporters dans les stades. "Cette construction s'accompagne de très nombreuses peurs et craintes chez les supporters. Il s'agit de sujets classiques comme la programmation des jours de match et les lieux des matchs", a commenté Jakob Scholz, président de la section des supporters du BVB.

Le plan prévoit que le futur investisseur acquiert 12,5 % des droits médiatiques nationaux et internationaux de la Bundesliga pour une durée de 20 ans. Ceux-ci seraient ensuite transférés dans une filiale appelée "DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA". Watzke a fait référence au manque de recettes des années Corona passées : "Corona, avec toutes ses conséquences, est responsable du fait que nous avons maintenant besoin d'investir".

L'accord doit apporter à la ligue un capital frais d'environ deux milliards d'euros, dont 85% seront consacrés à des investissements ciblés dans des domaines d'avenir et au renforcement de la stabilité de la DFL. Seuls 15 % de la somme totale - environ 300 millions d'euros - seront laissés à la discrétion des clubs.

- devraient être versés aux 36 clubs pour être utilisés librement. "On peut quand même

pas sérieusement parler d'inonder le marché avec beaucoup d'argent", a commenté Hellmann, parlant d'une "dose homéopathique" pour les clubs.

Le concept élaboré au cours des derniers mois sera discuté lors de deux tables rondes avec les représentants des clubs les 12 et 15 mai et les offres des partenaires stratégiques potentiels seront présentées. Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la DFL du 24 mai, les clubs décideront s'ils souhaitent poursuivre les négociations avec les différents intéressés sur la base des offres sélectionnées. Une majorité des deux tiers est requise pour la mise en œuvre du plan. Si cette majorité est obtenue, le processus pourrait être achevé d'ici la mi-juillet./bue/DP/he