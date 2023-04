L'équipe de France de football de l'Eintracht Francfort s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Europe de la FIFA 2012, a annoncé mercredi le club allemand. Le joueur de 26 ans aurait refusé de rejoindre le BVB et préférerait partir à l'étranger. L'Atlético Madrid et le FC Barcelone ont récemment été cités comme possibles prétendants. En revanche, il n'y a plus de contact avec Dortmund depuis des semaines, a-t-on appris.

Le contrat de Kamada expire à la fin de la saison et l'Eintracht a confirmé son départ cette semaine. Le milieu de terrain était arrivé à Francfort en 2017. Prêté entre-temps en Belgique, il a remporté la Coupe d'Allemagne avec le club de Hesse en 2018 et la Ligue Europa l'année précédente. Arrivé en provenance de Sagan Tosu pour 1,6 million d'euros, Kamada est libre de partir et sa valeur marchande avoisinerait désormais les 40 millions d'euros.