Kehl, directeur sportif du BVB, à propos de Bellingham : 'Aucune demande pour le moment

L'équipe de France de football a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde par l'Allemagne. L'Anglais, sous contrat avec le BVB jusqu'en 2025, est suivi par de nombreux grands clubs européens et une indemnité de transfert de plus de 100 millions d'euros est évoquée. "D'un point de vue sportif, je serais plus qu'heureux que le garçon reste et qu'il reste encore longtemps au Borussia Dortmund. Je ne peux pas prévoir comment le sujet évoluera dans quelques mois", a déclaré Kehl à la chaîne de télévision Sky en marge du match sur le terrain du FSV Mayence 05 mercredi.

Il n'y a actuellement aucune discussion avec lui, a ajouté Kehl. "Le garçon est totalement concentré sur le football, sur le BVB. Quand on le voit le week-end dernier, avec quelle passion, avec quelle concentration il est sur la pelouse, il est actuellement irremplaçable pour nous", a ajouté l'ancien international. A Mayence, le BVB a dû se passer de Bellingham. Le milieu de terrain était absent en raison d'une suspension jaune /tas/DP/jha.