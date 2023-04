Kehl sur la lutte pour les meilleurs talents entre le BVB et le Bayern

Le Borussia Dortmund a de plus en plus de mal à recruter de jeunes talents, selon Sebastian Kehl. "Nous le ressentons clairement, je l'entends tous les jours dans les discussions avec mon service de scouting et avec les conseillers", a déclaré le directeur sportif de 43 ans du club de Bundesliga dans une interview au quotidien "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (samedi).

Cela s'explique aussi par le fait que le BVB se dispute désormais les jeunes talents avec de nouveaux concurrents comme le FC Bayern. "De nombreux clubs ont adapté leur philosophie dans une certaine mesure", a déclaré Kehl avant le match au sommet du leader du championnat ce samedi chez son poursuivant, le FC Bayern (18h30/Sky).

Pour illustrer sa thèse, Kehl a cité l'adversaire à venir : "En 2022, le FC Bayern a acheté en Mathys Tel un joueur d'un segment dans lequel les Munichois n'auraient peut-être pas mis la main auparavant". Cela montre "que même les clubs qui sont encore plus forts que nous sur le plan économique découvrent maintenant notre voie".

Pour le BVB, cela signifie devoir travailler de manière "encore plus précise" dans le scouting, "être encore plus tôt sur les talents", a déclaré Kehl, qui s'est également permis une petite pique en direction du FC Bayern : "Chez nous, ces jeunes ne jouent pas seulement au premier tour de la Coupe contre un club de cinquième division, mais aussi dans les grands matchs de Ligue des champions".

Tel, 17 ans, qui manquera le match phare en raison d'une déchirure musculaire aux adducteurs gauches, n'avait pas été aligné lors des deux quarts de finale de la Ligue des champions disputés par les Munichois contre le Paris Saint-Germain. Tel n'a été titularisé qu'à deux reprises en match officiel, dont une fois lors du premier tour de la Coupe d'Allemagne sur le terrain du Viktoria Cologne (5-0).