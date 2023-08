L'ancien joueur du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a démenti les spéculations sur d'autres transferts de renom à plusieurs postes d'ici la fin du mercato, fin août. "Ces rumeurs m'amusent. Entre-temps, notre département médias s'amuse et nous amuse chaque année à compter tous les noms de joueurs qui sont associés à nous. Cette année, nous en sommes actuellement à 38 noms - nous avons de facto recruté trois joueurs", a déclaré l'ancien professionnel du club de Bundesliga dans une interview accordée à l'agence de presse allemande, en référence aux recrutements de Ramy Bensebaini, Felix Nmecha et Marcel Sabitzer.

Le vice-champion d'Allemagne serait toujours à la recherche d'un nouveau latéral, d'un défenseur central et d'un avant-centre. La recherche d'un backup pour le buteur Sébastien Haller serait une priorité. Les médias ont déjà évoqué Hugo Ekitiké (Paris), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) ou même Romelu Lukaku (Chelsea FC) comme candidats potentiels.

"Tout cela ne fonctionnera de toute façon pas. Et les choses folles ne marchent pas non plus. Dès la première semaine de juin, nous avons communiqué de manière transparente que nous pouvions réinvestir 60 à 65 pour cent du montant du transfert de Jude Bellingham dans l'effectif. Les chiffres sont donc clairement sur la table pour tout le monde", a déclaré Kehl. Faisant allusion à l'intérêt supposé pour Lukaku, il a ajouté : "Ce que tout cela révèle sur une rumeur de transfert, vous pouviez le découvrir assez facilement avec une calculette".

Bellingham avait été transféré au Real Madrid pour 103 millions d'euros, plus d'éventuels bonus. Pour Sabitzer (Bayern Munich) et Nmecha (VfL Wolfsburg), le BVB a investi un total estimé à 50 millions d'euros. Bensebaini, transféré de Monchengladbach, est arrivé sans indemnité de transfert.

Le fait que les concurrents potentiels pour le titre, Munich, Leipzig et Leverkusen, aient été jusqu'à présent plus actifs que le BVB sur le marché des transferts n'inquiète pas Kehl : "Nous n'avons pas ressenti de pression pour cela. C'est pourquoi nous ne nous laissons pas non plus pousser par l'extérieur. Nous avons fait une analyse très claire après la saison passée. Un plan clair est basé sur cette analyse. Et nous le mettons en œuvre progressivement."/bue/DP/men