DORTMUND (dpa-AFX) - Selon les médias, le Borussia Dortmund ne veut finalement pas recruter le footballeur international mexicain Edson Álvarez, bien que les deux parties se soient déjà mises d'accord sur un transfert. Comme l'ont rapporté entre autres Sport1 et "Bild" ainsi que le journal néerlandais "De Telegraaf" jeudi, un possible transfert record vers le vice-champion allemand n'est plus d'actualité.

L'équipe dirigeante de Dortmund autour du directeur sportif Sebastian Kehl (43 ans) en a informé jeudi le conseiller du milieu de terrain de 25 ans, écrit le "Bild". L'entraîneur Erdin Terzic continue de planifier avec Emre Can (29 ans), dont le contrat doit être prolongé, et Salih Özcan (25 ans).

Selon Sport1, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam était finalement trop cher pour les Borussen. Álvarez est encore sous contrat avec l'Ajax Amsterdam jusqu'en 2025, et selon les informations, Amsterdam et son directeur sportif Sven Mislintat - qui travaillait auparavant au VfB Stuttgart - auraient exigé plus de 35 millions d'euros de transfert. Le milieu de terrain Álvarez serait ainsi devenu l'achat le plus cher du BVB. Álvarez et le BVB se seraient déjà mis d'accord sur un transfert, après que les jaunes et noirs l'aient courtisé pendant des semaines./frg/DP/he