L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a été nommé à la tête de l'équipe de France de football.

BREMEN (dpa-AFX) - L'attaquant du Werder Brême Marvin Ducksch se verrait bien rejoindre le Borussia Dortmund, club de Bundesliga. "Cela a toujours été mon club de cœur", a déclaré mercredi le natif de Dortmund. "Si on avait la possibilité d'y jouer, ce serait un rêve qui se réaliserait". Selon les médias, de nombreux clubs sont intéressés par le buteur du Werder - le Borussia Dortmund en ferait partie.

Le joueur de 29 ans était passé par les équipes de jeunes du Borussia Dortmund avant de rejoindre le FC St. Pauli à l'été 2016. Son contrat avec le Werder Brême court encore jusqu'à l'été 2024, mais il contient une clause de sortie pour un transfert d'environ 7,5 millions d'euros. Ducksch ne s'est pas engagé avec le Werder : "Tout peut arriver dans le football. C'est pourquoi je ne veux pas encore m'engager".

Ducksch a déjà marqué douze buts et préparé six buts en Bundesliga cette saison. On ne sait toutefois pas s'il portera le maillot du Werder la saison prochaine. "Le club est en train d'échanger avec mes conseillers", a déclaré Ducksch. "Tout le reste viendra ensuite". Dans un premier temps, l'accent devrait être mis sur les matchs à venir.

Le Werder Brême occupe la douzième place du classement après 31 journées. Une victoire sur le terrain du RB Leipzig dimanche (17h30/DAZN) garantirait le maintien à Brême./jpg/DP/zb