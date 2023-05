L'attaquant du BVB Haller sur la lutte pour le titre : ne pas gâcher sa chance

BERLIN (dpa-AFX) - L'attaquant du BVB Sébastien Haller met en garde contre toute négligence malgré la bonne position de Dortmund en finale du championnat. "Il est important que nous respections aussi notre dernier adversaire comme nous avons respecté les précédents. La clé est de rester humble, car actuellement nous n'avons encore rien accompli. Nous devons finir notre travail, nous avons tous les ingrédients pour cela", a déclaré le joueur de 28 ans lors d'une interview sur Sky mardi.

Avant la dernière journée de la Bundesliga, le BVB a deux points d'avance sur le champion en titre, le FC Bayern Munich, mais une plus mauvaise différence de buts. Les jaunes et noirs jouent samedi à domicile contre le FSV Mainz 05 (15h30/Sky) et devraient également prendre trois points en cas de victoire des Munichois sur le terrain du 1. FC Koln. "Nous voulons faire de cette saison quelque chose d'inoubliable, mais nous devons encore bouillir une dernière fois. Nous ne devons pas gâcher cette chance", a déclaré Haller./frg/DP/men