Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA est une société allemande qui exploite le Ballspielverein Borussia (BVB), un club de football professionnel basé à Dortmund, en Allemagne. Le stade de BVB, le Signal Iduna Park, est une arène spécifique au football capable d'accueillir environ 81 000 spectateurs pour les matchs de Bundesliga (championnat allemand) ou environ 66 000 spectateurs pour les rencontres internationales, qui prévoient un public entièrement assis. La tribune nord du stade abrite également le Borussia Park, une structure d'accueil répartie sur deux étages qui comprend un restaurant, un bar et un musée présentant les trophées du club et des expositions documentant son histoire. En novembre 2013, la société a absorbé par fusion ses filiales BVB Stadion Holding GmbH, BVB Beteiligungs-GmbH et BVB Stadion GmbH.

Secteur Loisirs et détente