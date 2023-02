L'équipe de France de football a été éliminée de la course à la Ligue des Champions

L'équipe de France de football a été éliminée en demi-finale de la Coupe de la Ligue, dimanche soir, par l'Allemagne, à l'issue d'un match très disputé. Le directeur sportif a raconté samedi soir, quelques heures après le saut en tête du classement de la Bundesliga, qu'il avait encore regardé : la saison de double 2011/2012 "m'a moi-même intéressé". A l'époque, le BVB n'avait perdu aucun match lors de la deuxième partie de saison, a déclaré Kehl. "Si nous parvenons à faire de même dans cette série, alors de telles images pourraient revenir".

Des images qui le montraient en tant que capitaine avec le trophée de champion, alors qu'il était encore joueur, à la fin d'une saison marquée par le triomphe en championnat et en coupe d'Allemagne. Le score de 1-0 sur le terrain du TSG 1899 Hoffenheim, candidat à la relégation, ne donne que peu d'indications sur la capacité du Borussia à remporter le titre. Mais jamais dans l'histoire du club, le BVB n'avait commencé l'année avec neuf victoires en match officiel. "Nous jouons bien sûr pour le championnat, c'est évident", a déclaré le gardien Gregor Kobel.

La joie exubérante des joueurs de Dortmund après le coup de sifflet final à Sinsheim et les larges sourires de tous trahissaient le fait que la foi en un très grand coup avait à nouveau grandi d'un cran. "Personne ne pleure", a déclaré le latéral Marius Wolf lorsqu'on l'a interrogé sur l'état d'esprit du nouveau leader dans le vestiaire. "Nous sommes bien sûr très, très contents de la victoire d'aujourd'hui, mais nous sommes loin d'avoir terminé", a annoncé l'entraîneur Edin Terzic, tout guilleret.

Les supporters ont bien sûr joyeusement chanté la première place du classement et même déjà le possible championnat. Terzic n'a même pas calmé l'enthousiasme, mais a philosophé lors de la conférence de presse : "Ce ne sont pas seulement les fans, mais tout le monde qui doit rêver. Ni l'équipe ni moi ne sommes payés pour rêver. Rêver ne nous aidera pas à aller au prochain match et à gagner. Néanmoins, nous n'interdirons à personne au monde de rêver".

Dès vendredi (20h30), l'équipe de Terzic pourra montrer à quel point elle est réellement mature face au rival en titre, le RB Leipzig. Le chemin en Coupe d'Allemagne passe également par les Saxons, le match de quart de finale étant prévu le 5 avril à Leipzig. Et puis il y a la Ligue des champions, avec le match retour à Chelsea le 7 février. "C'est un moment très, très fort, mais on peut vite le gâcher", a déclaré le buteur Julian Brandt.

Devant 30 150 spectateurs, dont le sélectionneur Hansi Flick, l'international allemand a marqué un but de dos à la 43e minute. Il a ainsi dévié le ballon dans les filets après un coup franc vif de Marco Reus - son huitième but de la saison et le quatrième en quatre matchs consécutifs. Brandt a fait preuve d'une grande forme pour les matchs internationaux à venir, le 25 mars à Mayence contre le Pérou et le 28 mars à Cologne contre la Belgique.

"Julian est un footballeur exceptionnel, qui joue de manière désintéressée, qui prépare un nombre incroyable de buts, et en ce moment, il marque aussi des buts", a loué le nouveau directeur sportif de la DFB dimanche sur la chaîne de télévision "Bild". "Il est aussi devenu un peu plus robuste, a pris de l'âge et est acclamé à juste titre à Dortmund". Et Völler a également fait l'éloge exubérant du Borussia : "Ils sont devenus plus stables, il n'y a pas de retournement de situation quand on est mené au score. Dortmund fait vraiment du top en ce moment".

Mais les dirigeants du BVB ne veulent pas - encore - faire du titre un objectif majeur, du moins pas publiquement. "Moi et nous sommes vraiment trop terre à terre pour déclarer ces objectifs maintenant, en février, parce que nous savons aussi à quoi cela ressemblait il y a quelques semaines", a déclaré Kehl./ujo/DP/he