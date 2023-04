L'équipe de France de football a été éliminée en demi-finale de la Coupe de la Ligue

Le président de la Fédération allemande de football (BVB), Hans-Joachim Watzke, ne veut pas alimenter le débat sur le penalty non sifflé lors du match de Dortmund à Bochum. "Nous acceptons la prise de conscience et c'est maintenant terminé pour nous", a déclaré dimanche le directeur général du club de Bundesliga à l'agence de presse allemande. L'arbitre Sascha Stegemann avait reconnu, au lendemain du match nul du Borussia sur le terrain du VfL Bochum (1-1), une erreur potentiellement décisive pour le match lors de la faute commise par Danilo Soares dans la surface de réparation sur l'international BVB Karim Adeyemi dans la surface de réparation de Bochum.

Immédiatement après le match à Bochum, l'entraîneur du BVB Edin Terzic et le directeur sportif de Dortmund Sebastian Kehl avaient tous deux exprimé leur mécontentement à l'égard de Stegemann et de l'assistant vidéo Robert Hartmann en des termes très durs. Hartmann avait examiné l'action dans la cave vidéo de Cologne et n'avait pas considéré que le penalty non sifflé était une erreur manifeste. "Nous avons clairement exprimé notre colère face à cette mauvaise décision de Messieurs Stegemann mais aussi Hartmann. C'était définitivement flagrant. Mais maintenant, il faut que ce soit bien fait", a commenté Watzke.

Dans une déclaration sur le site du club, il a lancé un appel aux fans : "Malgré toute notre déception, nous ne pouvons tolérer aucune forme d'hostilité, de dénigrement ou de menace, que ce soit personnellement ou anonymement via les réseaux sociaux. Nous avons discuté de notre point de vue avec l'arbitre directement après le match et il nous a ensuite assuré à quel point il était désolé."/bue/DP/he