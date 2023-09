L'entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a décidé de se passer une nouvelle fois de l'international Emre Can pour le match de vendredi contre le TSG 1899 Hoffenheim. L'entraîneur du BVB ne procède qu'à un seul changement par rapport à la victoire à domicile 1-0 de samedi dernier contre le VfL Bochum. Donyell Malen fait son retour dans la formation initiale à la place de Jamie Bynoe-Gittens. Chez les hôtes, Pavel Kaderabek et Wout Weghorst ne sont pas dans le groupe pour cause de blessure, ils seront remplacés par Ihlas Bebou et Florian Grillitsch dès le début du match à Sinsheim (20h30/DAZN)./jmx/DP/he