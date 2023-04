L'équipe de France de football a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde de football, dimanche dernier à Bordeaux

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a été blessé à la cuisse lors d'un match de l'équipe de France de football. "On ne peut pas faire une croix sur ce genre de choses. Cela ne nous a pas épargné, bien sûr. On se fait vraiment taper dessus de tous les côtés. C'est justifié, nous le savons", a déclaré l'entraîneur en chef du Borussia Dortmund vendredi. L'humiliante défaite en championnat sur le terrain du Bayern Munich (2-4) et la prestation catastrophique lors de l'élimination en Coupe d'Allemagne à Leipzig (2-0) ont laissé des traces chez l'octuple champion d'Allemagne. Le président du BVB, Hans-Joachim Watzke, a exigé une "réaction claire" de l'équipe avant le match extrêmement important contre le troisième du classement, le 1 FC Union Berlin, samedi (15h30/Sky).

"Un autre visage" de son équipe est également attendu par Terzic. "Nous sommes ouverts et honnêtes à ce sujet et nous analysons cela de manière dure, pointue et critique. Nous devons urgemment changer et modifier certaines choses pour en tirer des leçons afin que cela ne se reproduise pas demain", a souligné l'entraîneur de football, qui se montre combatif malgré toutes les critiques à l'encontre de son équipe, même si personne ou presque ne croit le BVB capable de remporter le titre de champion dans ces conditions.

"Il faut retenir qu'à Londres, à Munich et maintenant ici à Leipzig, nous n'avons pas montré la performance qui nous aurait permis d'aller tout devant", a également estimé le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, qui a parlé de "deux coups de coude en très peu de temps". "La question est de savoir pourquoi l'équipe détruit à la légère ce qu'elle a construit pendant huit mois avec un travail acharné", a déclaré Watzke, qui a encore fait le point sur la situation avec l'entraîneur dans la nuit suivant le match de Leipzig.

Pour Terzic, avec deux points de retard sur le Bayern Munich à huit tours de la fin, la saison n'est évidemment pas terminée. "La situation de départ reste bonne, même si elle a été meilleure à un moment donné. Nous avons encore beaucoup de choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre. Nous avons une chance vraiment formidable d'écrire une autre grande histoire cette saison. Mais cela ne fonctionnera pas si nous jouons comme nous l'avons fait récemment", a déclaré l'entraîneur du BVB.

La force de Dortmund à domicile pourrait encore s'avérer être un avantage. Le BVB a gagné dix de ses douze matches à domicile et cinq des huit autres matches de la saison se déroulent à Dortmund. "Nous ne savons pas si nous pouvons prendre la tête du classement dès demain, mais nous savons que nous pouvons d'abord prendre cinq points d'avance sur Union Berlin demain", a déclaré Terzic. Cependant, en cas de défaite, les Borussen seraient également relégués à la troisième place.

Watzke attend surtout des professionnels aguerris qu'ils améliorent leurs performances. "Nous avons beaucoup de joueurs dans l'équipe qui veulent être des leaders et qui, en fait, le peuvent. Mais c'est sur le terrain que l'on voit si l'on est un leader. Et seulement là", a également déclaré le patron du BVB en direction de Mats Hummels et Marco Reus.

Sur le plan personnel, Terzic peut compter sur Karim Adeyemi, récemment suspendu, pour affronter son poursuivant. Sébastien Haller ou Youssoufa Moukoko sont également des alternatives en attaque. Jude Bellingham, qui a été laissé de côté à Leipzig, sera de nouveau titulaire en raison de son "manque de fraîcheur"./ri/DP/he