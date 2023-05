L'équipe de France de football a été éliminée en quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

L'équipe de France de football a été éliminée en demi-finale de la Coupe de la Ligue par le Real Madrid (1-0). "Le Borussia Dortmund doit d'abord gagner ses deux matches. S'ils le font, je leur dis : chapeau bas, félicitations", a déclaré Müller après la défaite 3-1 contre le RB Leipzig. "Et si ce n'est pas le cas, alors nous serons là - et nous tiendrons le coup. J'y crois". La fête du dimanche de Pentecôte sur le balcon de l'hôtel de ville est toujours prévue.

Samedi, en perdant contre Leipzig en Bundesliga, Munich a offert au BVB une chance énorme dans la lutte pour le championnat allemand. Si Dortmund gagne dimanche (17h30/DAZN) sur le terrain du FC Augsbourg, l'équipe de l'entraîneur Erdin Terzic prendra la tête du classement.

"Pour nous, il s'agit maintenant d'avoir la chance de gagner à Koln le week-end prochain - et ensuite je veux d'abord voir Dortmund gagner deux fois", a déclaré Müller, qui ne voulait pas trop s'étendre sur les erreurs en partie "stupides" commises lors de la défaite 3-1. "Il s'agit de mettre de côté tout ce qui est derrière nous. C'est un calcul relativement simple. Nous avons une semaine et là, nous pouvons renverser la situation - et nous sommes encore devant. C'est là que nous pouvons remporter le championnat".

Le week-end prochain, les Munichois se rendront sur le terrain du 1. FC Koln. Dortmund accueillera le FSV Mainz 05 : "Nous n'avons plus rien entre les mains. Mais ce n'est pas encore fini. Ce sera terminé lorsque l'arbitre aura sifflé la fin de notre match samedi prochain à Koln", a déclaré le président du directoire Oliver Kahn.

Le FC Bayern risque de connaître sa première saison sans titre depuis 2012. "Ma foi est toujours là. Je vais faire le diable et laisser tomber quoi que ce soit ici", a déclaré Kahn samedi soir à l'Allianz Arena. "Je suis d'abord déçu de ce que j'ai vu ici aujourd'hui". Après avoir mené à la pause, ils n'ont "pas fait preuve d'intelligence"./kun/DP/men