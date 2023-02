La Cour fédérale de justice critique plusieurs règles de la DFB sur les agents de joueurs

KARLSRUHE (dpa-AFX) - La Cour fédérale de justice (BGH) examine depuis mardi dans quelle mesure la Fédération allemande de football (DFB) peut s'immiscer dans le business lucratif des agents de joueurs. Au cours de l'audience de plus de trois heures de la chambre antitrust de Karlsruhe, il est apparu clairement que les juges considèrent que le règlement de la DFB concernant ce domaine est problématique sur plusieurs points. L'obligation d'enregistrement et les restrictions visant à protéger les joueurs mineurs pourraient toutefois être maintenues.

Les juges ont toutefois estimé qu'il restait des questions en suspens et ont souhaité se concerter à nouveau de manière approfondie. Ils n'ont pas non plus exclu de faire appel à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). La décision sera rendue dans les prochaines semaines, mais aucune date n'a encore été fixée.

Cette décision fait suite à une plainte déposée contre la DFB par Roger Wittmann, un conseiller de joueurs très influent. Les règles entrées en vigueur en 2015 prévoient notamment que les joueurs et les clubs ne peuvent travailler qu'avec des agents enregistrés auprès de la DFB et qui ont également accepté de se soumettre aux statuts de la fédération. Les paiements convenus doivent être divulgués. Afin de protéger les joueurs mineurs, aucune commission ne peut être perçue lors de leur placement.

Le tribunal régional supérieur de Francfort avait donné raison à la DFB sur certains points et à l'agence Rogon de Wittmann sur d'autres. Les deux parties ont fait appel de ce jugement./sem/DP/jha