La Ligue des Champions : Havertz détruit les rêves de Dortmund

LONDRES (dpa-AFX) - Kai Havertz a brisé le rêve du Borussia Dortmund de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec un penalty douteux. L'international allemand au service de Chelsea a scellé la fin de la récente série de victoires du BVB (dix en dix matches) en transformant un penalty après deux décisions arbitrales controversées (53e minute) lors du match retour des huitièmes de finale (0-2, 0-1). Devant les 39 392 spectateurs de Stamford Bridge à Londres, Raheem Sterling (44e minute) avait auparavant donné l'avantage aux Anglais (1-0).

Mais la grande émotion est venue du penalty controversé accordé par l'arbitre Danny Makkelie après étude vidéo, puis rejoué après que Havertz ait d'abord touché le poteau. Malgré tout, ce knock-out mérité est le résultat d'une performance offensive trop passive de l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic, qui avait espéré, après le 1-0 du match aller, accéder pour la première fois depuis 2021 au tour des huit dernières équipes et percevoir des recettes supplémentaires de plus de dix millions d'euros. Malheureusement pour le BVB, il devra probablement faire face à une absence prolongée de Julian Brandt, très performant ces derniers temps.

Le BVB, qui est arrivé au stade avec 15 minutes de retard, a d'abord dû faire face à quelques mauvaises nouvelles. Il était déjà certain, après l'entraînement final du matin, que le gardien titulaire Gregor Kobel ne serait pas présent entre les poteaux en raison de problèmes musculaires à la cuisse. Une autre garantie de succès des dernières semaines s'est effondrée après seulement trois minutes, lorsque Brandt s'est touché à l'arrière de la cuisse gauche et a dû être remplacé. Giovanni Reyna est entré en jeu à la place de l'international allemand qui s'était imposé depuis la pause hivernale.

Avec ce handicap, le BVB a entamé une phase initiale où Chelsea a démarré en force. Mais le fait que les Blues n'aient marqué que cinq buts en douze matches depuis le début de l'année s'est également fait ressentir. Joao Felix (6e) et Kai Havertz (8e) ont ainsi manqué leur chance en position idéale. Au match aller, les Anglais avaient déjà perdu une meilleure position en n'exploitant pas suffisamment leurs chances.

Il a fallu dix bonnes minutes aux jaunes et noirs pour entrer dans le match. Sous l'impulsion de Jude Bellingham, le BVB a ensuite pris le match en main. Il s'en est fallu de peu pour que Marco Reus n'ouvre le score. Son coup franc des 18 mètres a été repoussé de justesse par Kepa, le gardien de Chelsea (17e).

Le décor était désormais planté pour un match à élimination directe passionnant. Du côté de Chelsea, l'international Havertz était toujours en point de mire. Et le buteur de la finale de la Ligue des Champions 2021 a d'abord été malchanceux à deux reprises : d'abord en touchant l'intérieur du poteau (28e). L'ancien joueur de Leverkusen a ensuite fait mieux, mais son but dans la lucarne gauche a été refusé parce que Sterling était hors-jeu lors de l'occasion précédente (38e).

Alexander Meyer a réalisé une superbe parade sur la tentative de Sterling, mais aussi sur la frappe de Felix (40e) peu après. Le gardien de but, qui était encore dans les buts du Jahn Regensburg en deuxième division la saison dernière, a été un excellent suppléant de Kobel, comme lors du match contre le RB Leipzig (2-1). Mais lorsque la pression est devenue trop forte en fin de première mi-temps, Meyer a lui aussi été impuissant. Sterling a marqué des dix mètres pour une ouverture du score amplement méritée.

Et juste après la pause, les choses se sont aggravées pour le BVB : sur une passe de Ben Chilwell, le ballon a sauté sur le bras légèrement écarté de Marius Wolf et, après intervention de l'assistant vidéo, l'arbitre Danny Makkelie a désigné le point - une décision discutable. Mais ce n'est pas tout : Havertz a placé le penalty sur l'intérieur du poteau, mais a pu recommencer car, selon l'arbitre néerlandais, certains joueurs du BVB s'étaient déplacés trop tôt dans la surface de réparation. Makkelie n'a pas tenu compte du fait que Chilwell, le joueur professionnel de Chelsea, était entré encore plus tôt dans la surface de réparation. Havertz a fait mieux lors de la deuxième tentative.

Ce n'est qu'après le 0-2 que le BVB a réagi et a accéléré le jeu offensif. Mais les occasions de Jude Bellingham (58e), Marius Wolf (65e) et Niklas Süle (72e) n'ont pas été concrétisées. Même les entrées en jeu d'attaquants frais comme Jamie Bynoe-Gittens et Donyell Malen n'ont pas permis de marquer./bue/DP/he