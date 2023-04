Le BVB a été tenu en échec 1-1 à Bochum

L'équipe de France de football a été éliminée de la course à la Ligue des champions par le FC Barcelone, le club le plus titré de France. Après le décevant 1-1 (1-1) du leader de la Bundesliga vendredi soir sur le terrain du VfL Bochum, son poursuivant munichois peut lui passer devant en cas de victoire à domicile sur la lanterne rouge Hertha BSC dimanche.

Devant 26 000 spectateurs réunis dans un Ruhrstadion à guichets fermés, le buteur de Bochum Anthony Losilla (5e minute) a arraché le BVB à tous ses rêves de premier championnat depuis 2012, et le but de Karim Adeyemi (7e), inscrit dans la foulée, n'a rien changé au fait que Dortmund reste sur une sixième victoire consécutive à l'extérieur, toutes compétitions confondues.

En revanche, le 15e du classement, Bochum, avait toutes les raisons de se réjouir. Après avoir remporté un point surprenant dans un derby de la région très disputé pendant une grande partie de la rencontre, le club reprend courage dans la lutte pour le maintien.

"Vendredi soir, derby, une équipe veut devenir championne d'Allemagne, l'autre veut rester dans la ligue - il n'y a rien de mieux", avait déclaré l'entraîneur du VfL Thomas Letsch juste avant le coup d'envoi. Et dès le début, les équipes ont offert beaucoup de spectacle au public, marquant chacune un but sur leur première occasion.

Lors de l'ouverture du score précoce de Bochum, Losilla a parfaitement placé le ballon dans l'angle à 17 mètres, le gardien du BVB Gregor Kobel s'est étiré en vain. Il avait été précédé d'un dribble réussi de Takuma Asano, qui avait été préféré à Simon Zoller au VfL, sur Raphael Guerreiro.

Mais la réponse des prétendants au titre, dont le capitaine Marco Reus était à nouveau absent au lendemain de la prolongation de son contrat, ne s'est pas fait attendre : sur un long ballon, Danilo Soares s'est trompé sur le côté droit de l'attaque de Dortmund, permettant à Donyell Malen de percer et de passer le ballon en force à l'intérieur. Sébastien Haller l'a touché du bout du pied, mais Adeyemi l'a poussé sur la ligne pour le 1:1.

Par la suite, le BVB, qualifié de "sélection mondiale" par Letsch, s'est efforcé de contrôler le jeu et s'est procuré d'autres occasions. A la 26e minute, Jude Bellingham et Adeyemi ont eu une double occasion de marquer le deuxième but de Dortmund sur un contre. Le gardien du VfL, Manuel Riemann, très critiqué ces derniers temps, a fortement repoussé le tir de Bellingham. Les hôtes ont visiblement eu des problèmes avec le très remarquable Adeyemi.

Mais le BVB a également montré des faiblesses dans le jeu de transition, ce qu'Asano (35e) et Philipp Hofmann (43e) ont failli punir. Dans l'ensemble, les joueurs de Bochum se sont améliorés par rapport à leur défaite à domicile (5-1) contre le VfL Wolfsburg une semaine plus tôt. Ils ont opposé à l'envie de jouer de Dortmund la force des duels et la joie de courir, et ont également cherché la voie vers l'avant. Le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, n'attendait rien d'autre : "Ils vont gratter, mordre et tout faire".

Après le changement de camp, le VfL a continué à défendre de manière compacte et passionnée. Les Dortmunds ont souvent manqué d'idées dans le dernier tiers du terrain, et la pelouse glissante due à la pluie croissante a également rendu leur jeu de combinaison difficile. Les visiteurs ont eu la malchance de se voir refuser un penalty suite à une intervention de Soares sur Adeyemi dans la surface de réparation (65e). L'entraîneur du BVB, Terzic, s'est énervé sur le bord de la touche à cause de cette décision.

A environ un quart d'heure de la fin, Terzic a fait entrer deux nouvelles forces offensives en la personne de Reus et Youssoufa Moukoko - et cela a immédiatement porté ses fruits. Moukoko (75e), sur une passe de Reus, a eu une grande chance de marquer le 2-1 pour Dortmund, qui a nettement augmenté la pression. Mats Hummels a marqué un but hors-jeu juste avant la fin du temps réglementaire./bue/DP/he