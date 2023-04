Le BVB à l'assaut de la première place : 4-0 contre Francfort

DORTMUND (dpa-AFX) - Les supporters du Borussia Dortmund ont déjà célébré avec euphorie leurs joueurs comme les nouveaux champions d'Allemagne, même si le BVB n'a pris - pour l'instant - que la tête du classement. Avec un large sourire, l'entraîneur Edin Terzic a applaudi ses professionnels sous la pluie, le 4-0 (3-0) de samedi soir contre l'Eintracht Francfort était le signe du titre au bon moment après la performance embarrassante à Stuttgart (3-3) il y a une semaine. Avec un point d'avance sur un Bayern chancelant, le BVB aborde les cinq journées restantes de la Bundesliga.

"J'ai vu beaucoup de choses que j'ai déjà vues très souvent de cette équipe", a déclaré le directeur sportif Sebastian Kehl sur Sky. "Mes compliments. Cette victoire aujourd'hui est très, très bonne. C'est comme ça que nous devons jouer si nous voulons être en tête à la fin". Le classement est actuellement "très bon". Grâce aux buts de Jude Bellingham (19e), Donyell Malen (24e/66e) et Mats Hummels (41e) devant 81 365 spectateurs, l'ambiance était à la fête au Signal Iduna Park, qui affichait complet.

En revanche, la tendance à la baisse de l'Eintracht se poursuit. Après huit matches sans victoire, les chances du club de Hesse de revenir en Europe par la Liga ont encore diminué. Le demi-finaliste de la Coupe d'Allemagne est resté bien en deçà de ses possibilités, en particulier en deuxième mi-temps.

La défaite 3-1 du Bayern quelques heures plus tôt à Mayence a créé une grande attente dans les tribunes. Et le BVB a rapidement créé une ambiance somptueuse. Après un début de match timide, avec une légère avance sur le terrain mais aucune occasion de but dans les 15 premières minutes, le BVB a exploité froidement ses deux premières opportunités pour mener 2-0. Après une belle combinaison entre Raphael Guerreiro et Julian Brandt, l'international anglais Bellingham a marqué d'un tir à ras de terre dans le coin droit pour le 1-0 très applaudi.

Ce but a mis fin à la retenue. Dès lors, les deux équipes se sont livrées à un échange ouvert et intéressant avec de nombreuses scènes de but. Cinq minutes seulement après l'ouverture du score, Dortmund a eu une nouvelle raison de se réjouir. Sur un coup de tête de Karim Adeyemi, Malen était à bout portant et marquait pour la cinquième fois consécutive.

L'Eintracht a réagi par des attaques furieuses et a été proche de marquer sur une frappe de Randal Kolo Muani (26e) et une tête d'Aurelio Buta (34e), mais a buté sur le gardien du BVB, Gregor Kobel. Et a eu la malchance de voir son adversaire rester très efficace. Après une grosse occasion manquée par Adeyemi (31e), le défenseur central Hummels a porté un nouveau coup à l'Eintracht en plein milieu de la pression francfortoise. Le champion du monde 2014 a propulsé de la tête un centre de Guerreiro dans les filets et a donné l'avantage au BVB (3-0) avant la pause.

Sentant qu'il menait largement, le BVB s'est montré plus calme à la reprise, tout en gardant le contrôle de la partie. Face à une Eintracht désormais plus passive, il a suffi à Dortmund de garder longtemps le ballon dans ses rangs et de protéger systématiquement son but. Mais la rapidité d'Adeyemi et de Malen leur a permis d'en profiter à nouveau. Malen a profité d'une passe d'Adeyemi pour marquer son deuxième but. La résistance des Hessois était ainsi définitivement brisée./bue/DP/zb