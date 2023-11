DORTMUND (dpa-AFX) - Edin Terzic semblait libéré d'un lourd fardeau. Fier et satisfait, l'entraîneur du Borussia Dortmund a serré chacun de ses professionnels dans ses bras. Trois jours après la débâcle contre le FC Bayern, son équipe a montré la réaction qu'elle espérait en battant Newcastle United 2-0 (1-0) en Ligue des champions. Niclas Füllkrug (26e minute), qui a marqué le premier but de sa carrière en Konigsklasse, et Julian Brandt (79e) ont permis au BVB de faire un grand pas vers la phase à élimination directe mardi soir.

"C'était une étape très, très importante et surtout une belle réaction après le match de samedi", a déclaré Füllkrug après le match sur Prime Video. "Nous avons eu une intensité très, très élevée dans le contre-pressing et nous avons su profiter des situations décisives pour nous". Terzic était également satisfait. "C'était une très bonne performance de toute l'équipe aujourd'hui", a-t-il déclaré : "Une victoire hautement méritée".

Comme lors de la victoire 1-0 deux semaines plus tôt en Angleterre, l'équipe de Terzic a offert une performance mature à domicile devant 81 365 spectateurs dans un Signal Iduna Park plein à craquer. Grâce à sa réaction réussie à la débâcle du Bayern, le BVB (7 points) a dépassé Newcastle (4 points) et se trouve pour la première fois en route vers les huitièmes de finale dans le difficile groupe F, après un début mitigé. Comme le Paris Saint-Germain a ensuite perdu 1-2 contre l'AC Milan, les joueurs de Dortmund sont même premiers avant le match en Italie du 28 novembre. Paris est deuxième avec 6 points, Milan est troisième avec 5 points devant Newcastle.

Face aux Anglais, le BVB a démarré comme on ne l'attendait pas forcément après la débâcle contre le Bayern : avec courage et engagement. Le Borussia s'efforçait visiblement de réagir positivement, Newcastle ne sortant guère de son camp en début de match. Dortmund pressait haut et gagnait les duels décisifs au milieu du terrain. Les Britanniques, qui souffrent de nombreuses blessures, ne sont pas du tout entrés dans le match.

La bonne phase initiale a été récompensée après moins de 30 minutes. Füllkrug a récupéré le ballon dans son propre camp et a ainsi déclenché un contre de Dortmund. Après plusieurs passages, le ballon est finalement revenu à la nouvelle recrue qui, après un travail de Marcel Sabitzer, a marqué son premier but en Ligue des champions à courte distance. Tout a donc commencé comme prévu pour les hôtes.

L'entraîneur Terzic avait réagi à la piètre performance contre le Bayern en apportant trois changements dans le onze de départ. Si Füllkrug, lui aussi faible ces derniers temps, était à nouveau titulaire, pour le plus grand bonheur de Dortmund, Marco Reus et Donyell Malen, tout comme Marius Wolf, étaient d'abord assis sur le banc, à la surprise générale. Bien que l'équipe du BVB, légèrement modifiée, ait pris un bon départ, l'équipe de Terzic a quelque peu perdu le contrôle du jeu après l'ouverture du score.

Dortmund s'est replié et a laissé Newcastle venir. Après la forte victoire 1-0 contre Arsenal FC le week-end dernier, les visiteurs ont eu besoin d'un certain temps pour entrer dans le match. Si les choses se sont finalement améliorées, c'est surtout parce que Dortmund a perdu des duels décisifs au milieu du terrain. Mais la défense du BVB n'a pas vraiment vacillé dans un premier temps.

C'est à la 56e minute que les choses se sont gâtées pour la première fois, lorsque l'ancien joueur d'Offenheim Joelinton a repris un centre dans la surface de réparation de Dortmund, mais a manqué de peu le but. A la pause, les Magpies avaient réagi en faisant entrer les forces offensives Anthony Gordon et Miguel Almirón. Les visiteurs voulaient égaliser, mais seul le BVB pouvait être récompensé.

Les hôtes se sont certes montrés un peu plus passifs, mais ils n'ont jamais renoncé à leur stabilité défensive. Et cela s'est avéré payant. Après un coup franc de Newcastle dans la surface de réparation du BVB, Karim Adeyemi a fait une passe géniale à Brandt, qui a marché sur le but des visiteurs sans être inquiété et a marqué avec sang-froid./bue/DP/zb