Le BVB bat Bochum en coupe - Can marque bizarrement

BOCHUM (dpa-AFX) - Grâce à un but fou d'Emre Can presque depuis la ligne médiane et à la classe individuelle en attaque, le Borussia Dortmund s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne sur le terrain du VfL Bochum. L'équipe de l'entraîneur Edin Terzic a battu son rival du Revier 2-1 (1-0) en huitième de finale mercredi soir. Can (45e +1 minute), suite à une mauvaise passe du gardien de Bochum Manuel Riemann, qui s'était précipité hors de ses buts, et Marco Reus (70e) ont marqué pour le BVB, qui a jusqu'à présent remporté tous ses matchs cette année, devant 26 000 spectateurs dans un Ruhrstadion comble.

Pour Bochum, il s'agit de la première défaite en match officiel à domicile après cinq victoires consécutives sous la houlette de l'entraîneur Thomas Letsch. C'est Kevin Stöger qui a permis au VfL d'égaliser sur un penalty (64e).

Terzic s'attendait à un "adversaire passionné qui veut nous mettre des bâtons dans les roues", et c'est exactement ce que Bochum a fait. Les hôtes ont perturbé la construction du jeu de Dortmund par leur puissance de course et leur agressivité, mais ils ont tout de même eu la première grande occasion du match : Jamie Bynoe-Gittens (13e) a tiré à bout portant, mais Riemann, le gardien du VfL, a fait preuve d'un réflexe puissant.

Le BVB n'a pas été très convaincant au début. Le huitième de finaliste de la Ligue des champions a souvent agi trop frénétiquement et s'est laissé entraîner dans le jeu de combat du VfL. Même la jeune star Jude Bellingham n'a pas réussi à structurer les actions du BVB pendant longtemps, mais à la 43e minute, l'international anglais a montré toute sa classe : D'une passe de rêve, il a déclenché la deuxième bonne occasion de Dortmund par Sébastien Haller, mais l'attaquant a manqué son coup.

Juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, Can a fait mieux, mais son but magnifique de 1-0 a été favorisé par une erreur de Riemann. Le gardien du VfL, qui s'était dépêché de sortir de sa cage, a fait un dégagement beaucoup trop court qui a atterri dans les pieds de Can. Le joueur défensif a pris le ballon juste derrière la ligne médiane et l'a repris de volée à près de 50 mètres dans le but orphelin de Bochum.

Peu après le changement de camp, Marius Wolf a dû être remplacé par Nico Schlotterbeck. Le frère de ce dernier, Keven Schlotterbeck, n'étant pas entré en jeu avec le VfL, le duel direct entre frères a été annulé. Christopher Antwi-Adjei s'est présenté deux fois seul face au gardien du BVB, Gregor Kobel, mais il a échoué deux fois devant le Suisse (54e et 58e).

C'est ensuite Stöger qui a apporté une égalisation méritée en transformant un penalty. La main de Bynoe-Gittens était toutefois controversée et l'arbitre Tobias Stieler a mis plusieurs minutes dans la zone de révision avant de finalement confirmer sa décision.

Mais Dortmund n'a pas été choqué et a répliqué seulement six minutes plus tard. Sur un contre, Reus, entré en jeu, n'avait plus qu'à pousser le ballon sur la ligne à bout portant après avoir été servi par Bellingham. La défense du BVB, emmenée par le revenant Mats Hummels, qui a disputé son 453e match officiel avec le club et a rejoint l'ancien gardien Roman Weidenfeller à la deuxième place, est désormais plus sûre. Les Bochimans ont tout de même accentué la pression et ont fait pression pour égaliser à nouveau en fin de match.

L'arbitre assistant Christian Gittelmann a passé une soirée relativement détendue, lui qui était de retour à Bochum pour la première fois depuis que le Gauersheimois y avait été touché par un gobelet à la mi-mars 2022 et que le match contre le Borussia Mönchengladbach avait été interrompu./jso/DP/he