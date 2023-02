Le BVB met fin au débat sur les mentalités en se battant

L ' équipe de France de football a été éliminée de la course à la Ligue des champions par le Real Madrid. La métamorphose entamée pendant la longue pause hivernale a également contribué à la victoire 2-1 (1-0) en huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne contre le VfL Bochum, son voisin de quartier. Même l'ambiance surchauffée du stade, l'adversaire inconfortable, la pelouse bosselée et une décision douteuse sur un penalty n'ont pas fait chuter le troisième de Bundesliga. "Aujourd'hui, nous avons résisté contre vents et marées et nous avons accepté le combat", a salué l'entraîneur Edin Terzic.

Cinq victoires lors des cinq matches de la nouvelle année renforcent la foi en une saison réussie. "Cela donne à l'équipe de l'élan, de la confiance, du rythme et de la conviction, ce dont nous aurons également besoin dans les semaines à venir. Nous avons pris notre élan au bon moment", a commenté Sebastian Kehl. Combatif, le directeur sportif de Dortmund a ajouté : "Nous sommes encore dans toutes les compétitions, il faudra compter avec nous".

Le regard angoissé porté pendant des semaines sur le classement pendant la pause hivernale, où le Borussia, sixième, se trouvait au-delà des places en Ligue des champions, a manifestement incité à un changement d'attitude. Favorisé par le retour de nombreux joueurs professionnels auparavant en difficulté, le BVB se présente depuis comme une unité soudée et passionnée. Les victoires sur Augsbourg (4-3), Mayence (2-1), Leverkusen (2-0), Fribourg (5-1) et Bochum ont porté leurs fruits.

Le gardien Gregor Kobel ne tarissait pas d'éloges : "Ce n'était pas toujours comme si nous n'avions pas accepté le combat avant. Mais maintenant, ils le font avec une constance dont nous avons aussi besoin. On voit que nous sommes là en tant qu'équipe sur le terrain".

Même la décision de penalty, qui a fait couler beaucoup d'encre, n'a fait trembler le BVB que pendant une courte période. L'attaquant du BVB Jamie Bynoe-Gittens se tenait à l'entrée de sa propre surface de réparation, s'est détourné et a touché le ballon au niveau du coude et de l'avant-bras. Pendant plusieurs minutes, l'arbitre Tobias Stieler a visionné les images et a finalement pris une décision défavorable au BVB, permettant ainsi à Kevin Stöger de Bochum (64e) d'égaliser. "Je suis content de ne pas être arbitre. S'il accorde le penalty, il ne fait pas d'erreur. S'il ne le donne pas, il ne fait pas d'erreur non plus", a déclaré Thomas Letsch, l'entraîneur du VfL.

Un jeu subtil du Borussia, utilisé par le capitaine remplaçant Marco Reus (70e) sur une passe de Jude Bellingham pour le 2-1 décisif, a ouvert la voie à la victoire. C'est Emre Can qui a donné l'avantage aux visiteurs en marquant un but étrange d'environ 45 mètres, sur lequel le gardien de Bochum Manuel Riemann, qui s'était trop éloigné de son but, n'a pas fait bonne figure.

Peu après le coup de sifflet final, le buteur, né à Francfort de parents turcs, avait déjà une pensée pour les victimes du terrible tremblement de terre en Turquie et en Syrie. "Ce n'était pas facile pour moi aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de nouvelles d'amis dont les familles ont été touchées. Je prie pour que la situation s'améliore."/bue/DP/zb