L'équipe de football du Borussia Dortmund n'a toujours pas remporté sa première victoire de la saison en Ligue des champions, malgré une belle performance. L'équipe de l'entraîneur Edin Terzic n'a pas pu faire mieux que 0-0 contre le club de football italien de pointe, le Milan AC, mercredi soir. Après deux matches dans le groupe F, qui comprend également le Paris Saint-Germain et Newcastle United, le BVB n'a qu'un point. Devant 81 365 spectateurs dans l'ambiance du stade de Dortmund, le Revierclub a joué de manière engagée, s'est créé des occasions, mais a été trop imprécis devant le but.

Le BVB a joué comme lors des matchs précédents de Bundesliga : sans grand spectacle. Mais au moins, dès le début, le Borussia a convaincu par sa compacité et son agressivité contre le ballon. Le Milan ne s'est montré dangereux qu'à la 37e minute, lorsqu'Olivier Giroud s'est retrouvé libre devant le gardien de Dortmund Gregor Kobel, mais il a envoyé le ballon au-dessus du but.

Pour le reste, les hôtes se sont peu à peu installés dans le duel avec les Italiens. Les tirs de Donyell Malen (28e) et de Niclas Füllkrug (31e) ont manqué de peu le cadre, tandis que le coup de pied tombé de Julian Brandt (36e) est passé de justesse au-dessus. Lorsque les visiteurs se montraient dangereux, c'était presque uniquement par l'intermédiaire de Rafael Leao, extrêmement rapide sur l'aile gauche.

Pour stopper l'international portugais, Terzic a misé sur son habituelle ligne de quatre autour du vétéran Mats Hummels. Niklas Süle a donc une nouvelle fois été relégué sur le banc, tandis que le capitaine Emre Can a pu débuter la rencontre. Le joueur de 29 ans a fait preuve d'une saine dureté au milieu de terrain et a écopé d'un carton jaune douteux dès la 25e minute. Cette action était emblématique du jeu de Dortmund.

L'équipe de Terzic a travaillé dur, s'est battue - et a misé sur la créativité de Brandt. Presque toutes les attaques ont été lancées par l'intermédiaire de l'international. Après la décevante défaite 2-0 en ouverture contre le Paris Saint-Germain, le Borussia voulait cette fois-ci se montrer plus offensif. Mais il n'a pas toujours été possible de trouver des espaces face à des visiteurs positionnés très bas.

Depuis cette défense compacte, Milan jouait en contre. Outre le rapide Leao, les Italiens ont misé sur un autre dribbleur de vitesse bien connu à Dortmund : Christian Pulisic, qui avait été actif pour le BVB jusqu'en 2019. A la 54e minute, l'Américain a eu une grande chance d'ouvrir le score, mais il a échoué à quelques mètres de Kobel.

De tels espaces se sont offerts aux visiteurs, car le BVB voulait absolument prendre l'avantage. Terzic a misé sur la victoire et a fait entrer les joueurs offensifs rapides Karim Adeyemi (64e) et Jamie Bynoe-Gittens (72e). Inlassablement, l'entraîneur du BVB a poussé ses joueurs sur la ligne de touche, mais les Dortmundois ont manqué de précision dans la finition pendant une grande partie du match. Et à la fin, les hôtes ont aussi eu de la chance.

Tout d'abord, l'attaquant milanais Samuel Chukwueze (86e) a échoué devant Kobel, qui a une nouvelle fois réagi avec force, et la reprise de Tijjani Reijnders est passée de justesse. Mais Dortmund a également eu d'autres occasions dans un match de plus en plus ouvert - mais comme auparavant, il ne les a pas exploitées./the/DP/he