Le BVB n'est pas prêt pour le titre : sous le choc après un revers tardif à Stuttgart

L'équipe de football du Borussia Dortmund a perdu la course au titre de champion d'Allemagne, a déclaré Edin Terzic. L'entraîneur du BVB a ressenti de la "colère" et de la "déception" après le tumultueux 3-3 (2-0), y compris le but encaissé à la septième minute du temps additionnel, chez le VfB Stuttgart, menacé de relégation. Il a qualifié ce nouveau revers dans la lutte pour le titre de la Bundesliga d'"inutile" et de "stupide". Par moments, le quadragénaire semblait au bord des larmes. Puis il s'est laissé aller à la colère.

"Il y a encore tellement de choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre", a souligné Terzic en regardant le classement. Deuxième, Dortmund est toujours à deux points du leader, le FC Bayern Munich. Rien qui ne puisse être rattrapé au cours des six journées restantes. Le BVB doit cependant d'abord digérer le choc tardif de Stuttgart. Une fois de plus, il a manqué de maturité pour le titre, une fois de plus, il risque de finir bredouille.

Son équipe doit "enfin commencer à apprendre de ces revers inutiles et ne pas les laisser se reproduire", a demandé Terzic pour le sprint final de la saison. Le coach n'est plus aussi protecteur envers ses joueurs qu'il l'a longtemps été. Samedi, il s'est souvenu du match mémorable contre le Werder Brême en août, au cours duquel son équipe avait mené 2-0 jusqu'à la 89e minute avant de s'incliner 3-2.

"On se dit alors que l'on a tout vu dans le football. Cela ne peut pas être pire - et puis aujourd'hui", a déclaré Terzic. Au lieu d'égaler le Bayern en termes de points, les Borussen ont laissé passer une occasion en or face à dix Stuttgartois qui se sont battus avec courage. Comme souvent depuis leur huitième et dernier titre de champion en 2012, ce qu'ils ont vécu en deuxième mi-temps a ébranlé Terzic et son directeur sportif Sebastian Kehl jusqu'à la moelle.

"Il y a des raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi à être tout en haut au cours des dix dernières années", a déclaré Terzic. "Il y a des raisons pour lesquelles j'ai été plus souvent critiqué ces dernières semaines pour notre attitude très humble face à la situation dans laquelle nous sommes". Dès la pause, alors que son équipe menait 2-0 à Stuttgart et était en supériorité numérique en raison du carton jaune reçu par le défenseur du VfB Konstantinos Mavropanos (39e), il avait indiqué que l'adversaire n'avait plus qu'une seule chance de revenir dans le match : "C'est lorsque nous perdons la discipline".

Et Dortmund a perdu la discipline - en possession du ballon, à la perte du ballon et dans le travail défensif. Ils ont encore tiré deux fois sur la barre, mais n'ont plus eu le mordant nécessaire dans de nombreux duels. "Cela ne doit pas arriver", a souligné le milieu de terrain Salih Özcan, parlant d'une défaite ressentie.

Après des buts de Sébastien Haller (26e) et Donyell Malen (33e), le BVB a concédé l'égalisation par Tanguy Coulibaly (78e) et Josha Vagnoman (84e). Même après que le joker Giovanni Reyna (90e+3) ait redonné l'avantage aux siens, la victoire n'a pas été au rendez-vous. La prétendue délivrance a été suivie, au milieu des chants de victoire des supporters du BVB, par le coup de massue du 3-3 de Silas de Stuttgart (90e+7). Le directeur sportif Kehl a ressenti de la "frustration" et une "certaine agressivité". On s'est "cassé beaucoup de choses".

Le Bayern, agité depuis des semaines, a de nouveau fait une bourde lors du match parallèle contre le TSG 1899 Hoffenheim (1-1), mais le BVB n'a pas su en profiter. "Si nous ne gagnons pas les matches, nous pouvons aussi oublier de regarder vers le haut, comme le fait le Bayern", a noté Özcan. Malgré leur brillante remontée, avec huit victoires lors des huit premiers matches de l'année en Liga, Dortmund risque finalement de se retrouver à nouveau sans titre. Terzic, en particulier, a souffert en pensant à la récompense dont le BVB pourrait à nouveau se priver.

Il a évoqué la maladie de Haller et d'autres soucis d'effectifs au cours de la première partie de saison, la chute à la sixième place avant la pause hivernale. L'entraîneur a expliqué qu'il avait commencé la préparation en janvier "avec beaucoup de travail et beaucoup de colère". "Ensuite, nous nous sommes mis dans la situation de départ dans laquelle nous nous trouvons actuellement - et puis aujourd'hui, nous l'abandonnons comme ça". Dortmund est sous le choc. Le rêve d'un titre en coupe s'est brisé à Leipzig, et le prochain traumatisme menace en championnat.