L'équipe de football du Borussia Dortmund a réussi à se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe d'Allemagne en remportant son premier match de la saison. Le vice-champion d'Allemagne s'est imposé sans difficulté 6-1 (3-1) samedi chez le TSV Schott Mainz, un club de la ligue régionale du sud-ouest, mais il n'a guère pu enthousiasmer lors de ce coup d'été.

Devant 30 312 spectateurs, Sébastien Haller (22e et 35e minutes), Julian Brandt (24e), Marcel Sabitzer (57e), Donyell Malen (79e) et Youssoufa Moukoko (85e) ont marqué les buts de l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic, clairement supérieure. Nils Gans (34e) a marqué le but de l'honneur pour le grand outsider.

Le BVB a dû se passer de sa nouvelle recrue Felix Nmecha, blessé, et Karim Adeyemi, souffrant, n'était pas non plus présent à Mayence. En revanche, Terzic a pu compter sur les deux recrues estivales Rami Bensebaini et Sabitzer.

Certes, Dortmund a eu la première occasion du match dès la 2e minute, lorsque le défenseur Niklas Süle a placé un coup de tête juste à côté du but. Mais dans l'ensemble, le favori a manqué de détermination pendant de longues phases de jeu.

Ce n'est qu'au bout d'une vingtaine de minutes que le vice-champion s'est à nouveau montré dangereux devant le but adverse - et cette fois, il a réussi. Sur un centre de Brandt, Haller, libre au centre, a marqué de la tête. Deux minutes plus tard seulement, Brandt a poussé le ballon à bout portant sur la ligne pour le 2:0.

Au bout d'une demi-heure, le BVB a subi un revers au niveau du personnel lorsque Süle a quitté le terrain en boitant, blessé. Il a été remplacé par Nico Schlotterbeck. Peu après, Gans a puni l'insouciance de la défense de Dortmund à la suite d'un corner et s'est ensuite fait longuement célébrer pour son coup.

Il n'a toutefois fallu que 60 secondes à Haller pour rétablir l'écart avec son deuxième but, évitant ainsi tout suspense. Le jeu de Dortmund ne s'est pas amélioré pour autant.

Après le changement, les visiteurs ont continué à dérouler leur programme obligatoire sans grand résultat. Face à un outsider très bas sur le terrain, le BVB ne trouvait que rarement des solutions offensives constructives. Ce n'est que lorsque les forces ont manqué à Mayence en fin de match que le club de Bundesliga a fait pencher la balance en sa faveur./edo/DP/he