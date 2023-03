Le BVB poursuit son ascension : 2-1 dans le match au sommet contre Leipzig

L'équipe de football du Borussia Dortmund a remporté le titre de champion d'Allemagne de football en dix matchs. L'équipe de l'entraîneur de football Edin Terzic a pris la tête du classement, au moins pour une journée, en battant le RB Leipzig 2-1 (2-0) dans le match phare de la Bundesliga. Devant 81 365 spectateurs réunis à guichets fermés au Signal Iduna, Marco Reus (21e minute/pénal) et Emre Can (39e) ont marqué vendredi dans un match de grande qualité pour une victoire durement acquise par le club de Revier, qui poursuit ainsi son imposante ascension entamée après la pause hivernale. Seul un succès samedi à Stuttgart permettrait aux Munichois de repasser devant grâce à leur meilleure différence de buts.

En revanche, les Leipzigois, entraînés par l'ancien entraîneur du BVB Marco Rose, ont subi un revers dans la lutte pour le championnat, avec désormais sept points de retard sur le Borussia. Le but d'Emil Forsberg à la 74e minute n'a finalement pas suffi.

Les deux équipes ont commencé le match avec un handicap. Le gardien titulaire du BVB, Gregor Kobel, récemment encensé, a dû déclarer forfait à la dernière minute en raison de problèmes musculaires et a été remplacé par Alexander Meyer. Chez les visiteurs, l'attaquant Timo Werner s'est plaint avant le match de problèmes de santé. Christopher Nkunku, qui s'est remis d'une déchirure du ligament extérieur, a été titularisé à sa place pour la première fois depuis 111 jours.

Le retour de l'attaquant a posé de gros problèmes au début au Borussia, qui n'avait plus perdu de match à domicile un vendredi soir depuis 19 ans. Nkunku a été proche d'ouvrir le score pour Leipzig à la 3e et à la 7e minute. Le BVB a également contribué à la qualité du divertissement dès le début du match. Mais l'ouverture du score de Julian Brandt à la 13e minute a été annulée en raison d'une faute de main de l'international allemand.

Huit minutes plus tard, Dortmund a été récompensé de son début de match audacieux. Après une faute du gardien de Leipzig Janis Blaswich sur Reus, le capitaine s'est présenté lui-même pour tirer le penalty et l'a transformé en toute sécurité. Grâce à son 159e but en match officiel avec le BVB, Reus a égalé le recordman de buts de Dortmund, Michael Zorc.

Ce retard précoce n'a pas effrayé les visiteurs. Ils ont pris le contrôle de la rencontre, forçant le BVB à se replier sur la défensive, mais ont manqué une occasion de Marcel Halstenberg (35e) pour égaliser. Dans la phase d'attaque de Leipzig, l'équipe de Terzic a de nouveau frappé. Sur une frappe déviée de Can aux 18 mètres, Blaswich n'a eu aucune chance et n'a pu empêcher son équipe d'être menée 2-0 à la pause.

Après la reprise, l'équipe Rose a redoublé d'efforts pour revenir au score. Ainsi, le tir d'André Silva (48e) a manqué de peu le but du BVB. Mais malgré la possession de balle, les visiteurs ont continué à avoir du mal à se créer des occasions. D'autre part, le BVB ne parvenait que rarement à se libérer de la pression par des contres. Néanmoins, à la 67e minute, Blaswich a dû faire preuve de toute son habileté pour éviter le 0:3 sur une frappe de Reus.

Peu après, le gardien du BVB Meyer s'est mis en évidence en réalisant une belle parade contre Silva, mais il n'a rien pu faire sur le but de Forsberg. L'international David Raum avait fourni un service précis. La redoutable offensive finale du RB n'a pas eu lieu, le BVB s'est concentré sur sa défense. Les Leipzigois ont même dû continuer à jouer en infériorité numérique à partir de la 85e minute, car le quota de changements était épuisé. L'entraîneur Rose n'a pas pu faire entrer un joueur de plus pour remplacer Xaver Schlager, blessé. Le RB s'est tout de même procuré deux occasions dans les arrêts de jeu, mais ni Werner, entré en jeu, ni Forsberg n'ont réussi à faire passer le ballon sur la ligne./bue/DP/he