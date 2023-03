Le BVB pousse à la frustration : l'arbitrage critiqué

LONDRES (dpa-AFX) - Marius Wolf était inconsolable. Il a commenté la scène clé de l'élimination de Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec une mine sombre. "Dans l'ensemble, c'est très ennuyeux. Ce n'est pas intentionnel, je ne vais pas vers le ballon, j'ai mon bras sur le corps et je me tourne encore", a décrit le latéral de Dortmund après le 0-2 (0-1) de son équipe sur le terrain de Chelsea FC, la décision très discutée de l'arbitre Danny Makkelie de tirer un penalty. L'international allemand Kay Havertz (53e minute) a utilisé le penalty à la deuxième tentative pour faire pencher la balance. Le manque de tact de l'arbitre a mis Wolf encore plus en colère : "Il ne s'est pas laissé raisonner. Je voulais au moins qu'il m'explique. Surtout pour une telle décision".

Après une passe de Ben Chilwell, le ballon avait rebondi sur le bras légèrement écarté de Wolf, ce que Makkelie n'a sanctionné d'un penalty qu'après l'intervention de l'assistant vidéo. Havertz a tiré sur l'intérieur du poteau, mais a été autorisé à recommencer parce que certains joueurs du BVB s'étaient déplacés trop tôt dans la surface de réparation. L'arbitre n'a pas tenu compte du fait que Chilwell, le joueur professionnel de Chelsea, était entré encore plus tôt dans la surface de réparation. Emre Can, en particulier, s'est montré très clair : "Nous avons finalement perdu de manière imméritée, notamment à cause de l'arbitre. Nous jouons ici à Stamford Bridge, peut-être qu'il a peur des supporters, mais alors que l'UEFA envoie un autre arbitre. Cela fait extrêmement mal que nous soyons éliminés à cause d'un arbitre".

Matthias Sammer, expert TV et conseiller du BVB, a exprimé son mécontentement de manière tout aussi claire sur Amazon Prime Video : "Le penalty et la reprise. C'est un scandale en bonne et due forme. Je n'ai pas besoin d'un arbitre. Makkelie est une personne très, très arrogante", a déploré l'ancien professionnel de Dortmund.

Le fait que Makkelie ait agi dans le respect des règles, du moins en ce qui concerne sa décision de faire rejouer le penalty, est passé inaperçu dans l'agitation générale. Les critiques à l'encontre du Néerlandais n'expliquent que partiellement ce knock-out fâcheux pour Dortmund. Après tout, contrairement aux semaines précédentes où le BVB avait remporté dix matches consécutifs, le club a fait preuve d'un manque de courage, surtout en attaque. Ainsi, Raheem Sterling (44e) avait égalisé avec son but juste avant la pause alors que Dortmund menait 1-0 au match aller. "Nous avons été trop passifs en première mi-temps. Nous avons manqué de force de frappe dans le tiers avant. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous pouvons être contents de ce 0-1 à la pause", a reconnu le défenseur central Nico Schlotterbeck, avant de résumer le dilemme : "Il aurait été possible de faire mieux"/bue/DP/zb