Le BVB profite du faux pas du Bayern et reprend la tête du classement

AUGSBURG (dpa-AFX) - Le Borussia Dortmund a de nouveau pris la tête du championnat de football de Bundesliga à une journée de la fin de la saison. Le BVB s'est imposé 3-0 (0-0) dimanche sur le terrain du FC Augsbourg et a ainsi profité du faux pas du champion en titre, le FC Bayern Munich, qui s'était incliné 3-1 (1-0) samedi contre le RB Leipzig. L'équipe de l'entraîneur Edin Terzic aborde ainsi la finale de la saison, samedi prochain, avec deux points d'avance sur les Munichois. Le BVB recevra alors le FSV Mainz 05, tandis que les Munichois devront se rendre sur le terrain du 1. FC Koln. La victoire de dimanche a été assurée par Sébastien Haller, auteur d'un doublé (58e et 84e minutes), et Julian Brandt (90e +3). Les visiteurs ont longtemps joué en supériorité numérique après un carton rouge pour une faute d'urgence contre Felix Uduokhai (38e)./mms/DP/men