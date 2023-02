Le BVB profite du faux pas du Bayern : la course au titre est plus serrée que jamais

DORTMUND (dpa-AFX) - "Le BVB est de retour", ont entonné les supporters de Dortmund après la victoire 4-1 (2-0) contre le Hertha BSC. Et ce n'est pas tout : le suspense dans la course au titre de la Bundesliga est également de retour après des années d'ennui. Le Borussia Dortmund a profité du faux pas du Bayern pour revenir à égalité de points avec le leader et le 1er FC Union Berlin. "Nous avons tous envie de titres. Notre objectif est de continuer à avoir du succès", a déclaré le capitaine du BVB Marco Reus au service de streaming DAZN.

Quatre jours après avoir battu Chelsea (1-0) en Ligue des champions, le BVB a de nouveau montré sa grande forme et a confirmé ses prétentions de challenger du Bayern en marquant des buts remarquables. Karim Adeyemi d'un coup de talon (27e minute), Donyell Malen (31e), Reus (76e) sur un coup franc de rêve et Julian Brandt (90e) ont marqué pour le BVB.

Dortmund a remporté son huitième match officiel consécutif. "C'est un sentiment agréable de poursuivre la série", a déclaré Brandt. La blessure d'Adeyemi, qui a dû être remplacé dès la première mi-temps, a toutefois pesé sur l'ambiance. "Il ne sera probablement pas disponible pour les prochains matches", a déclaré l'entraîneur Edin Terzic.

Cela faisait longtemps que la question du champion allemand n'avait pas été aussi ouverte que cette année. Selon le fournisseur de services de données Opta, le fait que trois équipes soient à égalité en haut du classement n'a jamais été observé à un moment aussi tardif de la saison depuis l'introduction du classement à trois points en 1995. "On voit simplement qu'il ne faut pas céder un pouce de terrain, sinon cela devient difficile", a déclaré Reus. Cinq points seulement séparent le Bayern, leader du secteur, de l'Eintracht Francfort, sixième. Terzic a toutefois averti : "Nous n'avons pas encore atteint notre objectif, c'est pourquoi nous restons humbles et modestes".

Les visiteurs de Berlin ne peuvent que rêver de telles régions du classement. Le Hertha a subi un revers dans la lutte contre la relégation et est avant-dernier du classement. L'unique but de l'équipe de Sandro Schwarz a été marqué par Lucas Tousart (46e) devant 81 365 spectateurs dans un stade de Dortmund plein à craquer. "Nous avons vraiment tout donné, nous nous sommes à nouveau jetés dans chaque duel", a déclaré Marco Richter. "Ce sont alors malheureusement les petits moments clés qui ont manqué, et la cohérence dans la finition". L'entraîneur Sandro Schwarz a vu "beaucoup de choses positives. C'est comme ça qu'on va s'en sortir".

Terzic a misé sur la rotation au BVB. Reus et Mats Hummels, entre autres, ont fait leur apparition dans le onze de départ. Mais dans un premier temps, personne n'a pu se montrer. Peu après le coup d'envoi, l'arbitre Harm Osmers a interrompu le match en raison d'une épaisse fumée pyrotechnique provenant du bloc des supporters du Hertha et qui a envahi le stade. Dès la reprise, les Berlinois ont eu la première occasion. Jessic Ngankam a visé un peu trop haut à l'entrée de la surface de réparation.

Dortmund a mis du temps à entrer dans le match. Le Borussia a certes pris le contrôle du jeu, mais le BVB n'a pas été vraiment dangereux pendant longtemps. Jusqu'à la 27e minute, où Reus est entré dans la surface de réparation par la droite, a servi Adeyemi et l'international allemand a marqué d'une belle talonnade sur la première occasion de but de Dortmund.

Le BVB s'est alors mis en marche. Adeyemi a mis le turbo sur le côté gauche, a servi Malen et le score était de 2-0. Mais Adeyemi s'est blessé en préparant son but. Le jeune homme de 21 ans s'est pris l'arrière de la cuisse gauche et a dû être remplacé. "Ce n'est évidemment pas bon, mais nous attendons de voir", a déclaré Terzic. "Nous espérons que cela ne durera pas trop longtemps". Les fans de Dortmund ont soutenu Adeyemi avec des chants bruyants, puis sont passés en mode fête. "Qui sera champion d'Allemagne ? BVB Borussia", chantaient-ils avec euphorie.

Mais le match n'était pas encore décidé. Peu après la mi-temps, le Hertha a pris le BVB en défaut dans la défense. Tousart a redonné espoir aux joueurs de la capitale en marquant le but de la victoire. Le match est resté ouvert jusqu'au 3-1 tardif de Reus, mais Dortmund ne s'est pas laissé déstabiliser par le jeu. Le BVB est resté supérieur et stable défensivement et a ajouté un quatrième but par Brandt