Le BVB propose également un nouveau contrat à Hummels

DORTMUND (dpa-AFX) - Après le capitaine Marco Reus, le Borussia Dortmund aurait, selon un média, également fait une proposition de nouveau contrat à l'ancien champion du monde Mats Hummels. Selon le "WAZ", le défenseur aurait reçu "exactement le même contrat que Marco Reus" d'une durée d'un an et à un salaire réduit. Contrairement à Reus, dont la prolongation n'est plus qu'une formalité selon un article de "Bild", Hummels n'aurait pas encore pris de décision.

Le défenseur de 34 ans a joué pour le BVB de 2008 à 2016 et est revenu en 2019 après trois ans passés dans son club de jeunesse, le FC Bayern Munich. Mais dernièrement, Hummels, qui a remporté deux fois le championnat et deux fois la coupe avec le BVB, n'était plus que le numéro trois en défense centrale derrière les actuels internationaux Niklas Süle et Nico Schlotterbeck./sho/DP/men