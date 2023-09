L ' équipe de France de football a été éliminée de la course à la Ligue des champions par l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. L'équipe de l'entraîneur Edin Terzic s'est inclinée 2-0 (0-0) mardi sur le terrain du Paris Saint-Germain, considéré comme l'un des favoris pour le titre. Le plan visant à neutraliser la tempête magique des Français, composée de stars comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, avec une chaîne de cinq joueurs, n'a fonctionné que pendant la première mi-temps. Après la reprise, Paris a capitalisé sur sa supériorité devant 49 000 spectateurs au Parc des Princes et a remporté une victoire méritée grâce à un penalty à la main extrêmement controversé de Mbappé (49e) et un but de l'ancien joueur de Dortmund Achraf Hakimi (58e).

Le BVB a ainsi été rapidement distancé dans le groupe F, jugé difficile, avec ses autres adversaires Newcastle United et l'AC Milan, qui se sont quittés sur un score nul et vierge lors de leur entrée en lice. Le prochain adversaire sera Milan, le 4 octobre à domicile.

Le coup de sifflet de penalty qui a mis le BVB sur la voie de la défaite a suscité un grand mécontentement. Après un centre de Dembélé, Mbappé a tiré à bout portant sur la main du défenseur national allemand Niklas Süle. Une décision sévère de l'arbitre espagnol Jesus Gil Manzano, qui n'a pas non plus été annulée par l'arbitrage vidéo.

Pas de Niclas Füllkrug, pas de Sébastien Haller, mais trois défenseurs centraux - Terzic a choisi la variante défensive pour sa formation de départ contre l'attaque la plus rapide d'Europe. Le concept a fonctionné pendant les 45 premières minutes, du moins au niveau du résultat, même si la supériorité du PSG était écrasante avec 72 pour cent de possession de balle et 10 corners contre 4. Le BVB s'est rendu la vie difficile par des pertes de balle inutiles et rapides. En revanche, Mats Hummels et ses coéquipiers ont su garder les espaces étroits, si bien que l'offensive du PSG n'a eu que peu d'occasions nettes de but. Les joueurs de Dortmund ont eu de la chance à la 19e minute, lorsque le Portugais Vitinha a touché le poteau. Chez les hôtes, beaucoup de choses passaient par Dembélé, qui avait autrefois quitté le BVB pour Barcelone.

En revanche, l'offensive de Dortmund ne fonctionnait pas bien. Dans les rares situations de transition, les jaunes et noirs ont agi de manière trop imprécise.

- à l'exception d'un tir mal placé de Donyell Malen.

(14.). Pour compliquer les choses, Marcel Sabitzer s'est blessé très tôt après un sprint et a dû quitter le terrain à la place de Felix Nmecha.

La tactique défensive de Dortmund n'a pas suffi, car Mbappé a transformé froidement le penalty et a déjà marqué son huitième but de la saison. Le club de Bundesliga a dû s'ouvrir un peu et a été cueilli à froid. Hakimi, après une double passe avec Vitinha, a ajouté un but remarquable.

Terzic a réagi en faisant entrer en jeu l'attaquant national Füllkrug, l'ancienne star Marco Reus et Jamie Bynoe-Gittens - mais sans succès éclatant. Bynoe-Gittens a tout de même touché l'extérieur du poteau (79e). Le BVB s'est donc incliné face au PSG, comme lors de son élimination en huitièmes de finale en mars 2020./tas/DP/jha