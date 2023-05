L'équipe de France de football a été éliminée en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Même si le Borussia Dortmund est toujours à un point du leader, le FC Bayern, l'équipe a puisé un nouveau courage dans la lutte pour le titre de la Bundesliga de football lors d'un fabuleux 6-0 (3-0) contre le VfL Wolfsburg. "Malheureusement, nous ne l'avons pas entre nos mains. Mais nous avons envie et je suis convaincu que nous gagnerons les prochains matches", a déclaré le double buteur Karim Adeyemi. Emmené par un Adeyemi et un Jude Bellingham exceptionnels, le BVB a fait une déclaration dans la course au titre en remportant la plus large victoire de la saison.

"Dans l'ensemble, c'était une performance de haut niveau de notre part", a déclaré l'entraîneur Edin Terzic. Devant 81 365 spectateurs réunis à guichets fermés au Signal Iduna Park, Adeyemi (14e/59e), Sébastien Haller (29e), Donyell Malen (37e) et Bellingham (54e/86e) ont marqué dimanche pour une victoire méritée. Le BVB peut ainsi continuer à espérer une fin heureuse dans le duel de champions qui l'oppose au leader, le FC Bayern. "Rien n'est joué, loin de là", a déclaré Emre Can, "la foi est en tout cas toujours là". Terzic a demandé : "Nous devons simplement nous accrocher".

Avec encore trois matches à jouer contre Monchengladbach, Augsbourg et Mayence, le Revierclub doit cependant continuer à espérer un faux pas du champion en titre. Au moins, il a résisté à l'épreuve des nerfs et s'est rattrapé au lendemain de la victoire du Bayern à Brême (2-1).

En revanche, les Wolfe ont raté le coche de la Coupe d'Europe après avoir remporté deux victoires auparavant. "Nous étions inférieurs dans tous les domaines aujourd'hui", a déclaré le directeur sportif Sebastian Schindzielorz sur le service de streaming DAZN. L'entraîneur Niko Kovac a jugé : "Nous n'avons eu aucune chance aujourd'hui. Il faut l'accepter, l'oublier rapidement et reprendre la semaine prochaine".

La pression causée par la victoire du Bayern ne s'est que peu fait sentir chez les joueurs de Dortmund. Ils ont pris la direction des opérations avec beaucoup d'engagement et ont tout de suite mis à mal les visiteurs, pourtant convaincants ces derniers temps. Ce courage a été récompensé très tôt. Sur un centre de l'arrière gauche Julian Ryerson, Adeyemi ne laisse aucune chance au gardien du VfL Koen Casteels d'une tête bien placée.

Le 0:1 n'a eu que peu d'effet sur les joueurs de Wolfsburg. Sur un contre, Patrick Wimmer (20e) a eu une grande chance d'égaliser rapidement, mais il a échoué devant le gardien du BVB, Gregor Kobel. Dans la foulée, le BVB a également laissé passer une opportunité lorsque le rapide Malen s'est présenté libre devant le but du VfL, mais a fait une passe trop imprécise à Bellingham, qui le suivait.

Les visiteurs n'ont cependant pas été à la hauteur de la grande envie de jouer des joueurs de Dortmund, visiblement désireux de se racheter après le revers de Bochum. La vitesse élevée des deux attaquants du BVB, Adeyemi et Malen, a notamment semé la confusion dans la défense de Wolfsburg à plusieurs reprises. Haller a profité d'un solo d'Adeyemi suivi d'un centre à bout portant pour mener 2-0.

Le BVB a ensuite réussi à marquer le 3-0 de la même manière, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'attaque, à droite. Julian Brandt, brillamment mis en scène par Marius Wolf, a servi le Néerlandais Malen qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide à six mètres.

Les joueurs de Dortmund ne se sont pas contentés de ce score de 3-0 à la pause. Ils ont montré leurs limites aux Allemands du Nord en pratiquant un football combiné rapide. Le but du jour a été marqué par le puissant Bellingham d'un tir puissant d'environ 20 mètres. Bien que Casteels ait dévié le ballon sur la barre transversale, il n'a pas pu empêcher le but.

Une erreur défensive de Sebastian Bornauw s'est inscrite dans le tableau d'un Wolfsburg chancelant. Sur une passe de Haller, Adeyemi a inscrit son deuxième but. Cinq minutes plus tard, l'excellent attaquant a tiré un penalty au-dessus du but, ce que le BVB n'a pas regretté vu son avance. C'est Bellingham qui a clôturé le match avec son deuxième but de la journée.