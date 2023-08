DORTMUND (dpa-AFX) - Après deux années financières difficiles en raison de la pandémie de Corona, le club de football de Bundesliga Borussia Dortmund présentera ses chiffres provisoires lundi (11h30). Après de lourdes pertes de 72 et 35 millions d'euros en 2021 et 2022, le directeur général du BVB, Hans-Joachim Watzke, avait promis un retour aux bénéfices pour l'exercice 2022/2023 qui s'est achevé fin juin. Lors des résultats semestriels en février, l'entreprise cotée en bourse avait déjà enregistré un bénéfice consolidé de 40,2 millions d'euros. C'était 7,2 % de plus que l'année précédente à la même période. Aux côtés de Watzke, le directeur général Thomas Treß a commenté les chiffres de la société Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA lors de la conférence de presse sur les résultats.

Il y a un an, le Borussia Dortmund avait annoncé un chiffre d'affaires de 456,8 millions d'euros pour l'exercice et la saison 2021/2022./lic/DP/nas