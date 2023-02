Le Borussia Dortmund reçoit Chelsea en Ligue des Champions

L'équipe de football du Borussia Dortmund a remporté la Ligue des Champions face à Chelsea. Après six victoires en six matches de la nouvelle année, le club de Bundesliga veut poursuivre son ascension mercredi (21h00/DAZN) en huitièmes de finale de la plus importante compétition européenne de football.

Un succès contre l'équipe star d'Angleterre, qui s'est renforcée rien que cette saison pour environ 600 millions d'euros, mettrait l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic en bonne position pour le match retour le 7 mars à Stamford Bridge à Londres. "Nous sommes sûrs que ce n'est pas demain la veille que tout va se jouer, mais que ce seront deux matches serrés", a déclaré Terzic mardi./bue/DP/jha