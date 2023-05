Le FC Bayern champion après une finale dramatique, Schalke relégué

(Nouveau : Plus de détails)

BERLIN (dpa-AFX) - Le FC Bayern Munich a arraché le titre de champion d'Allemagne de football au Borussia Dortmund au terme d'une finale de Bundesliga dramatique. Les Munichois se sont imposés 2-1 (1-0) samedi sur le terrain du 1er FC Koln et ont profité du 2-2 (0-2) du BVB contre le FSV Mainz 05. Les Bavarois fêtent leur onzième championnat consécutif. Le FC Schalke 04 est le deuxième club relégué avec le Hertha BSC après son match nul 2-4 (1-2) chez le finaliste de la Coupe RB Leipzig. Le VfB Stuttgart devra quant à lui passer par la relégation après son match nul 1:1 (0:0) contre le TSG 1899 Hoffenheim.

Outre le Bayern, Dortmund et Leipzig, le 1er FC Union Berlin, qui s'est imposé 1-0 (1-0) face au Werder Brême et a tenu à distance le SC Fribourg, qui s'est incliné 1-2 (1-0) chez l'Eintracht Francfort, débutera la Ligue des champions la saison prochaine. Les Brisgauois sont qualifiés pour l'Europa League, l'Eintracht, septième au classement, peut encore espérer participer aux playoffs de la Conference League.

Le Bayer Leverkusen est resté sixième malgré son match nul 3-0 (0-2) chez le VfL Bochum, sauvé. Le VfL Wolfsburg a manqué sa qualification pour la Coupe d'Europe en s'inclinant 1-2 (1-0) contre le Hertha. Le FC Augsbourg a également maintenu sa classe samedi malgré un score de 0-2 (0-2) chez le Borussia Monchengladbach.

Le Bayern a ouvert le score par Kingsley Coman (8e) et a ainsi mis le BVB sous pression très tôt. Dortmund a encaissé le 0-1 peu après par Andreas Hanche-Olsen (15e) - la position de départ des prétendants au titre de champion s'est alors complètement retournée. Un penalty suite à une faute de Dominik Kohr sur Raphaël Guerreiro aurait pu permettre à Dortmund de revenir dans la partie, mais Sébastien Haller a échoué devant le gardien Finn Dahmen (19e).

Karim Onisiwo (24e) a encore compliqué la tâche du BVB en marquant. Le Bayern gérait alors son jeu. Leroy Sané a donné l'impression d'avoir deux buts d'avance juste avant la mi-temps, mais le but n'a pas compté en raison d'une faute de main de l'international allemand (45e).

En deuxième mi-temps, Raphaël Guerreiro (69e) a redonné espoir aux supporters de Dortmund en marquant le but de la victoire. A Koln, Dejan Ljubicic (81e) a transformé un penalty pour faute de main provoqué par Serge Gnabry - Dortmund était désormais de nouveau devant. Mais Jamal Musiala (89e) a redonné l'avantage au Bayern et fait de Munich le champion. Le but du BVB de Niklas Süle (90e+6) n'y a rien changé.

Schalke a encaissé le 0-1 dès la dixième minute par Konrad Laimer. Christopher Nkunku (19e) en a rajouté pour Leipzig, avant que Marcin Kaminski (28e) ne marque le but de la victoire. Un but contre son camp de Willi Orban (49e) a définitivement remis les Schalkers dans le match - mais seulement jusqu'à ce que Yussuf Poulsen (82e) marque pour RB. Nkunku (90e+4) a une nouvelle fois scellé le sort du match. Stuttgart a été mené au score par Ihlas Bebou (75e), Tiago Tomás (80e) n'a fait qu'égaliser.

Fribourg a jubilé après le but de Vincenzo Grifo (45e) pour le 1-0 à Francfort, mais l'Eintracht est revenu par Randal Kolo Muani (83e) et Éric Dina Ebimbe (90e+2). Union a de toute façon pu se rattraper dans le match parallèle pour la Konigsklasse grâce à Rani Khedira (81e).

Leverkusen a dû se passer très tôt d'Amine Adli, qui a reçu un carton rouge après une agression à la huitième minute. Pour Bochum, Philipp Forster a ouvert le score (19e), Takuma Asano (34e) et Kevin Stoger (86e) ont suivi.

A Wolfsburg, Jakub Kaminski (2e) a marqué très tôt pour le VfL. Pour les Berlinois, Ibrahim Maza (55e) a marqué son premier but en Bundesliga pour égaliser, avant que Marco Richter (68e) ne donne même l'avantage au relégué.

Luca Netz (4e) a donné l'avantage à Monchengladbach et Jonas Hofmann (40e) a marqué pour le Borussia. Robert Gumny, d'Augsbourg, a reçu un carton rouge peu avant la pause pour une faute d'urgence (45e+2)./mj/DP/zb