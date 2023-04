Le Parisien : Reus reste un an de plus à Dortmund

DORTMUND (dpa-AFX) - Le capitaine Marco Reus va jouer une année supplémentaire pour le Borussia Dortmund, selon un média. Selon le quotidien Bild, la prolongation du contrat du joueur de 33 ans jusqu'en 2024 n'est qu'une formalité. En contrepartie, l'international allemand devrait accepter de fortes pertes financières et ne gagnerait à l'avenir qu'un peu plus de la moitié de ses revenus annuels actuels.

Reus, qui a marqué huit buts et fait sept passes décisives en match officiel cette saison, avait déçu lors des matchs importants contre le Bayern Munich (2-4) et en Coupe d'Allemagne contre le RB Leipzig (0-2) et n'était entré en jeu qu'à la 74e minute contre l'Union Berlin (2-1) samedi.

Reus est né à Dortmund et a déjà joué pour le BVB dans sa jeunesse, de 1995 à 2005. Après être passé par Rot Weiss Ahlen et le Borussia Mönchengladbach, il est revenu en 2012 et a joué pour le Borussia sans interruption depuis. En 2017 et 2021, il a remporté la Coupe d'Allemagne./sho/DP/he