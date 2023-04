Le club de Leipzig a changé de tactique pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne.

L'équipe de football du RB Leipzig, qui a perdu trois fois sans marquer de but, a changé de tactique pour affronter le Borussia Dortmund en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. L'entraîneur Marco Rose passe à une défense à trois avec le capitaine Willi Orban, Josko Gvardiol et Mohamed Simakan. Les internationaux Benjamin Henrichs et David Raum sont utilisés comme latéraux offensifs. En attaque, Dani Olmo fait sa première apparition en tant que titulaire depuis fin janvier. L'international espagnol doit mettre en valeur Timo Werner.

En attaque, l'entraîneur de Dortmund Edin Terzic fait appel à Donyell Malen pour remplacer Sébastien Haller, qui souffre du genou. Derrière, Marco Reus et Julian Brandt devraient apporter des moments de créativité. La plus grande surprise vient de Terzic au milieu de terrain. Jude Bellginham est mis au repos. Salih Özcan a été titularisé à la place./bat/DP/he