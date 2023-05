Le club de football de Dortmund n'a pas le droit de jouer à Augsbourg

DORTMUND (dpa-AFX) - Le Borussia Dortmund devra se passer de la superstar Jude Bellingham lors de son déplacement sur le terrain du FC Augsbourg pour tenter de prendre la tête du classement de la Bundesliga. Le joueur de 19 ans est absent pour cause de blessure. "Je suis dévasté de ne pas pouvoir être là aujourd'hui et je fais tout pour être disponible la semaine prochaine", peut-on lire dimanche sur le profil Twitter de l'international anglais. "Fans de Dortmund, où que vous soyez, soyons tous ensemble positifs aujourd'hui et soutenons l'équipe dans ce match important. En avant les gars !!! Heja BVB !!!"

Bellingham continue de souffrir d'une blessure au genou contractée lors du dernier match contre Monchengladbach (5:2). Cette semaine, il n'a pas pu participer à une séance d'entraînement. "Il a encore des douleurs", avait déclaré vendredi l'entraîneur Edin Terzic, qui avait déjà exprimé peu d'espoir quant à une participation de Bellingham. "Nous avions l'espoir que les douleurs s'atténuent. Mais ce n'est pas arrivé".

Après la défaite 3-1 du FC Bayern Munich samedi contre le RB Leipzig, Dortmund a une grande chance de s'emparer de la première place en cas de victoire à Augsbourg (17h30/DAZN) lors de l'avant-dernière journée./the/DP/men