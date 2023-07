SAN DIEGO (dpa-AFX) - Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, n'exclut pas d'autres changements même après la signature de Marcel Sabitzer. "Je ne considérerais jamais les activités de transfert comme terminées avant la fin de la fenêtre de transfert", a déclaré l'ancien international de football dans une interview à Sky. "Nous devrons continuer à regarder ce qui se passe. Peut-être que nous ferons encore quelque chose du côté des transferts. Nous sommes prêts à tout".

Le BVB avait recruté l'Autrichien Sabitzer, âgé de 29 ans, pour environ 20 millions d'euros, selon les rumeurs, auprès du FC Bayern. En outre, Felix Nmecha (22 ans) est arrivé du VfL Wolfsburg et Ramy Bensebaini (28 ans) du Borussia Monchengladbach.

"Pour nous, il était important d'ajouter un élément au milieu de terrain avec Marcel Sabitzer, qui donne à l'entraîneur plus de possibilités dans différents ordres de base et compositions de profils", a déclaré Kehl. "C'était important". Sabitzer est "un joueur très expérimenté, qui apporte un nombre incroyable de qualités et dispose d'une grande mentalité et agressivité"./mj/DP/he