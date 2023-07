DORTMUND (dpa-AFX) - Le gardien remplaçant Alexander Meyer et le Borussia Dortmund poursuivent leur collaboration. Comme l'a annoncé vendredi le club de Bundesliga, le joueur de 32 ans a prolongé prématurément son contrat, qui courait jusqu'en 2024, jusqu'au 30 juin 2025 avec le huitième champion d'Allemagne.

"Alex est bien plus qu'un deuxième gardien de but. Chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il a montré ses capacités à un niveau extraordinairement élevé. C'est un joueur d'équipe absolu, un grand footballeur et un professionnel très fiable avec une expérience de vie qui apporte calme et sécurité à une équipe", a commenté le directeur sportif du BVB Sebastian Kehl. Meyer a disputé sept matches de Bundesliga la saison dernière, à l'issue desquels le Borussia a perdu le championnat avec un match nul 2-2 contre Mayence. "Tout le monde a vu la saison dernière ce qu'il était possible de faire avec ce club. Je vais faire ma part pour que nous puissions fêter des succès et remporter des titres dans un avenir proche", a déclaré le gardien, qui a été transféré de Jahn Regensburg au BVB en 2022./bue/DP/men