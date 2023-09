DORTMUND (dpa-AFX) - Un jour après son arrivée au Borussia Dort mund, Niclas Füllkrug, le roi des buteurs de Bundesliga, fait déjà partie de l'équipe du Borussia Dortmund, vice-champion de football. L'attaquant national, qui a été engagé jeudi par le Werder Brême, sera d'abord sur le banc lors du match d'ouverture de la troisième journée contre le promu 1. FC Heidenheim. Il en va de même pour l'ex-capitaine Marco Reus et pour l'attaquant Youssoufa Moukoko, pour lequel plusieurs clubs auraient fait des demandes à court terme après l'engagement de Füllkrug.

L'entraîneur Edin Terzic a procédé à deux changements par rapport au match nul (1-1) de la semaine dernière au VfL Bochum. Niklas Süle et Karim Adeyemi débutent à la place de Mats Hummel et de la nouvelle recrue Felix Nmecha. L'entraîneur de Heidenheim, Frank Schmidt, a également procédé à deux changements par rapport au match contre Hoffenheim (2-3). Adrian Beck et le vétéran Norman Theuerkauf remplacent Jonas Fohrenbach et Marvin Pieringer. Les trois anciens de Dortmund Patrick Mainka, Lennard Maloney et Jan-Niklas Beste débutent tous /sho/DP/he