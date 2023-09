DORTMUND (dpa-AFX) - La nouvelle recrue Niclas Füllkrug a dû avoir les oreilles qui sifflent comme jamais dans sa carrière professionnelle. Pour ses nouveaux collègues du Borussia Dortmund, les critiques de leurs patrons étaient au moins aussi claires après le concert de sifflets retentissants de la tribune sud. L'entraîneur Edin Terzic, après le match nul 2-2 (2-0) contre le nouveau venu 1. FC Heidenheim, qui a parachevé le faux départ du vice-champion, a même creusé la plaie toujours béante du titre de champion perdu pour secouer ses professionnels négligents.

"Nous avons senti à quel point cela fait mal quand on ne parvient pas à la fin à rattraper ce qui a été laissé en plan pendant la première partie de saison", a déclaré le quadragénaire : "C'est pourquoi nous avons décidé de bien commencer cette fois-ci, de ne pas laisser passer autant de points pour ne pas devoir recommencer une course de rattrapage. Et voilà que cela nous arrive à nouveau".

Ainsi, cette saison encore, il n'y aura rien avec le titre de champion que le BVB pensait avoir en main lors de la dernière journée en mai contre Mayence. Terzic le sait aussi. "Si nous n'arrêtons pas cela, il sera très difficile de fêter quelque chose un jour", a-t-il déclaré. Et s'il était si énervé, c'est aussi parce que l'heureuse avance de 2 à 0 obtenue par Julian Brandt (7e) et Emre Can (15e, penalty) n'a pas été gâchée par la malchance.

Il avait déjà vu "quelques signes" lors de la première mi-temps, en fait souveraine, a déclaré Terzic, rappelant les "pertes de balle avec le talon à 30 mètres de son propre but". Par la suite, son équipe a "complètement abandonné la structure et la discipline de positionnement. Au final, nous nous sommes en grande partie battus nous-mêmes". Construire l'adversaire de cette manière et commettre de telles erreurs sont "des choses qui ne doivent pas nous arriver si nous voulons avoir de très grandes ambitions. Ce genre de choses n'arrive pas aux équipes de pointe. Elles nous arrivent à plusieurs reprises. Nous rentrons maintenant à la maison avec une frustration totale. Et ensuite, nous en tirerons les leçons. Avec toutes les conséquences".

Le directeur sportif Sebastian Kehl a déclaré peu après qu'il n'avait pas encore parlé à Terzic, mais ses mots étaient presque les mêmes. "L'insouciance avec laquelle nous avons laissé échapper le match ne devrait pas arriver à une telle équipe", a déclaré Kehl, en évoquant tout le début de saison, avec l'heureux 1-0 contre Koln et le 1-1 à Bochum. Au lieu des neuf points fermement prévus dans le programme de départ gratifiant, le BVB aborde la pause des matchs internationaux avec cinq points et beaucoup de frustration.

"En additionnant les trois matches, c'est beaucoup trop peu pour les exigences que nous avons", a déclaré Kehl : "Nous devons en parler avec les joueurs. Il y avait tout simplement trop de choses qui ne devraient pas se produire à ce niveau". Après les buts d'Eren Dinkci (61e) et de Tim Kleindienst (82e, penalty), "nous aurions pu perdre", a reconnu Kehl.

Une grande partie des joueurs du BVB se rend maintenant dans les équipes nationales, "c'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup de temps pour travailler sur les choses", a expliqué le directeur sportif : "Mais ensuite, une période intensive nous attend. Nous devons nous remettre sur pied le plus vite possible". Fribourg, Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Hoffenheim et Union Berlin sont les prochains adversaires.

Contre Heidenheim, l'euphorie autour de Niclas Füllkrug, recruté la veille, a fini par s'estomper. Celui-ci a été accueilli avec euphorie lors de son entrée en jeu à la 78e minute. Lorsqu'il s'est présenté pour la première fois avec sa nouvelle équipe devant la tribune sud - après 20 minutes effectives sans marquer de but - des sifflets assourdissants ont résonné à leur encontre. L'accueil des fans a été "grandiose", a déclaré le roi des buteurs de Bundesliga : "Dommage que cela se soit un peu gâché".

Mais les sifflets étaient "un peu mérités", a déclaré Füllkrug. Et son entraîneur, qui était lui-même autrefois dans la tribune sud, a été encore plus clair. "Je comprends tout à fait la colère et la frustration, car je les ressens tout autant", a déclaré Terzic. Jusqu'au coup de sifflet final, le soutien était "inconditionnel" : "Mais si nous ne parvenons pas à rendre heureux les gens qui nous soutiennent ainsi, nous ne devons pas nous plaindre si cela se retourne et devient négatif".

A Dortmund, ils doivent maintenant veiller à ce que l'ambiance générale ne devienne pas trop négative./sho/DP/he