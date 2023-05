Le président de la DFB : les discussions sur la retransmission télévisée de la Coupe du monde féminine sont 'sensibles'.

Cologne (dpa-AFX) - Le président de la Fédération allemande de football (DFB), Bernd Neuendorf, a qualifié de "sensibles" les discussions entre les chaînes de télévision et la Fédération internationale de football (FIFA) sur la retransmission télévisée de la Coupe du monde féminine. Il est important de traiter les uns avec les autres de manière confidentielle et de ne pas mener les discussions à ciel ouvert, a déclaré le haut fonctionnaire à la chaîne de télévision Sky, jeudi à Koln, en marge de la finale de la Coupe d'Allemagne entre le VfL Wolfsburg et le SC Freiburg. "Mais partez du principe que les fils sont en marche et que nous arriverons, je l'espère, à un résultat", a déclaré Neuendorf.

Un peu plus de deux mois avant le début de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août), on ne sait toujours pas qui retransmettra le tournoi à la télévision, même en Allemagne. La FIFA a récemment fait référence à une procédure d'appel d'offres pour les droits qui n'a pas encore abouti. D'une part, il s'agit d'une question d'argent, a déclaré Neuendorf. "Mais globalement, toutes les parties concernées doivent aussi se demander ce que cela signifierait si nous ne montrions pas le tournoi, pour le football féminin, mais aussi globalement pour les gens dans notre pays, qui sont maintenant si enthousiastes, qui ont si bien suivi le football féminin, y compris l'année dernière lors du championnat d'Europe", a expliqué le président de la DFB. Il a ajouté qu'il voulait user de son influence en tant que président de la DFB et membre du Conseil de la FIFA pour réunir tout le monde autour d'une table et trouver une solution.