Le retour de Haller est spectaculaire : le BVB bat Augsbourg 4-3

DORTMUND (dpa-AFX) - Le Borussia Dortmund a repris espoir dans la lutte pour une place en Ligue des champions, après le retour en fanfare de Sébastien Haller en Bundesliga et le début réussi de sa course-poursuite. Pour le retour en Bundesliga du buteur Haller, entré en jeu à la 62e minute après des chimiothérapies et deux opérations du cancer, l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic a remporté une victoire 4-3 (2-2) durement acquise sur le FC Augsbourg. Après des buts de Jude Bellingham (30e), Nico Schlotterbeck (42e), Jamie Bynoe-Gittens (75e) et Giovanni Reyna (78e) devant 81 365 spectateurs dans un Signal Iduna Park à guichets fermés, le BVB reste certes à la sixième place du classement, mais a pu réduire l'écart avec la deuxième place à deux points.

En revanche, les solides Augsbourg n'ont pas gagné leur huitième match consécutif et ne sont plus qu'à un point de la relégation directe. L'équipe de l'ancien entraîneur des U23 de Dortmund Enrico Maßen, pour laquelle Arne Maier (40e), Ermedin Demirovic (45e +2) et David Colina (77e) ont marqué, augmente ainsi la pression avant le duel à domicile de mercredi contre le Borussia Mönchengladbach.

Contrairement à ses deux défaites avant la pause hivernale à Wolfsburg (0-2) et à Mönchengladbach (2-4), le BVB a pris les choses en main dès le début. Mais malgré l'engagement, il a d'abord manqué d'idées et de rythme pour faire trembler l'arrière-garde d'Augsbourg. Les visiteurs, bien réglés par Maassen, n'ont concédé qu'une seule occasion de but dans les 20 premières minutes par Donyell Malen (18e).

Mais au fur et à mesure de la pression exercée par le Borussia, les brèches se sont multipliées. Ainsi, Youssoufa Moukoko (23e), qui avait mis fin la veille à des mois de poker sur les transferts et avait prolongé jusqu'en 2026 avec le BVB, a manqué un possible 1-0 en manquant le cadre après une passe de Julian Brandt. Sept minutes plus tard, Rafal Gikiewicz, le gardien du FCA, était battu. L'international anglais Bellingham a éliminé son adversaire Arne Engels d'une feinte de corps et a marqué des 18 mètres dans les filets.

Cette ouverture du score de Dortmund a été le prélude à une fin de première mi-temps mouvementée. En effet, une perte de balle inutile de Nico Schlotterbeck sur la ligne extérieure a permis au FC Augsbourg de revenir dans la partie. Maier a profité de cette erreur pour égaliser de manière surprenante sur la première occasion des visiteurs. Lorsque Schlotterbeck a réparé son erreur un peu plus tard en marquant de la tête sur un coup franc de Brandt pour redonner l'avantage au BVB, on pensait que le club était de retour. Mais le FCA a répliqué tout aussi rapidement. Demirovic a complété la belle passe en profondeur d'Engels en marquant le but du 2-2.

Après la reprise, les Augsbourgeois sont restés un adversaire inconfortable pour le BVB et ont défendu leur but avec beaucoup de passion et d'habileté. C'est pourquoi l'entraîneur du BVB, Edin Terzic, a réagi en remplaçant le faible Moukoko par son compère d'attaque Haller, qui lui manquait depuis longtemps. Mais l'ovation des supporters pour l'avant-centre atteint d'un cancer des testicules l'été dernier n'a pas suffi à redonner vie au Borussia. Le club a certes repris l'avantage grâce à l'entrée en jeu de Bynoe-Gittens, mais il a de nouveau été contraint d'égaliser dans la foulée. Ce n'est que sur une superbe frappe de Reyna que la victoire a été acquise.