L'équipe de football du Borussia Dortmund a perdu une victoire qu'elle croyait acquise face au FC Heidenheim, ce qui lui a valu d'être sanctionnée par la Ligue allemande de football (Bundesliga). Lors des débuts de Niclas Füllkrug, le roi des buteurs de Bundesliga recruté la veille et entré en jeu à la 78e minute, le BVB n'a pu faire mieux que 2-2 (2-0) contre le néo-promu Heidenheim, malgré un départ en trombe, et a de nouveau déçu lors de son quatrième match officiel de la saison. En revanche, Heidenheim a obtenu son premier point historique en Bundesliga lors de la 3e journée.

Julian Brandt (7e) et le nouveau capitaine du BVB Emre Can (15e, penalty) avaient tôt fait de donner une avance qui aurait dû être rassurante. Après de nombreuses occasions manquées, la tension est montée d'un cran après le but d'Eren Dinkci (61e). Un penalty de Tim Kleindienst (82e) après un contrôle vidéo chaotique a finalement scellé la surprise. Le fait que le BVB soit invaincu lors des trois premières journées pour la première fois depuis cinq ans, qu'il soit invaincu depuis 17 matches à domicile et même depuis 33 matches à domicile un vendredi soir - tout cela n'intéressait plus grand monde. Avec seulement cinq points en trois matches, Dortmund est à la traîne par rapport à ses ambitions.

Même sans Füllkrug, qui était d'abord sur le banc comme l'ex-capitaine Marco Reus, le BVB a pris les commandes très tôt, mais a rapidement pris l'avantage grâce à deux coups de chance. Les malchanceux de Heidenheim étaient justement deux anciens joueurs de Dortmund. Tout d'abord, le capitaine Patrick Mainka, qui a joué pour la deuxième équipe du BVB de 2016 à 2018, a tiré sur Can lors d'une tentative de dégagement, le ballon est tombé dans les pieds de Brandt, qui a réagi rapidement et a tiré du gauche sur le bord inférieur de la barre transversale et dans le but. L'arbitre Tobias Reichel s'est contenté de vérifier brièvement que Can n'avait pas reçu le ballon sur le bras et a accordé le but.

C'est alors que le ballon a heurté la main de Lennard Maloney, qui avait même joué deux fois avec les professionnels lorsqu'il faisait partie de la réserve du BVB entre 2020 et 2022. Les images télévisées étaient claires et Can a transformé son sixième penalty de Bundesliga pour la sixième fois.

Les joueurs de Heidenheim ont eu de la chance de ne pas être menés bien plus haut à la pause. Marcel Sabitzer (19e) et Donyell Malen (28e) se sont heurtés au gardien du FCH Kevin Müller, Karim Adeyemi, titulaire pour la première fois de la saison, a manqué de peu le cadre après avoir été servi par Malen (26e) et le puissant Malen a tiré au-dessus (43e).

Les visiteurs n'ont eu leur première action vraiment dangereuse dans la surface de réparation qu'après la pause, mais le buteur Kleindienst a raté le ballon (48e). Lorsque Mainka a même marqué trois minutes plus tard, le but a été refusé pour une faute de main après un contrôle de plusieurs minutes. De l'autre côté, Malen (55e), Adeyemi (57e) et Ramy Bensebaini (58e) ont manqué la décision. Et tout à coup, Dinkci a marqué pour les visiteurs de plus en plus courageux.

La situation est devenue chaotique à un quart d'heure de la fin : Sébastien Haller a raté le ballon et a renversé l'ancien joueur de Dortmund Jan-Niklas Beste dans la surface de réparation. Reichel a accordé un penalty, mais l'a d'abord refusé après preuve vidéo en raison d'une position de hors-jeu antérieure. Il a ensuite visionné les images, a accordé le but après presque six minutes et a montré un jaune à Haller, remplacé entre-temps par Füllkrug, sur le banc pour la faute.