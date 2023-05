Les dirigeants de la ligue estiment que la communauté solidaire est en danger

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les dirigeants de la DFL estiment que l'éclatement du plan d'entrée des investisseurs dans le capital de l'entreprise porte gravement atteinte à la communauté des 36 clubs de football professionnel. "Pour moi, et je le dis clairement, c'est une défaite de la commercialisation centrale", a déclaré Axel Hellmann, directeur général par intérim de la Deutsche Fußball Liga, mercredi après l'assemblée générale extraordinaire. Lors de cette assemblée, le projet visant à dégager beaucoup d'argent pour le football professionnel allemand à l'aide d'un investisseur n'avait pas obtenu la majorité des deux tiers requise.

"Personne ne devrait venir nous parler de solidarité dans les prochains temps", a déclaré le président du conseil de surveillance de la DFL, Hans-Joachim Watzke. Le directeur général du Borussia Dortmund a expliqué que son club et le FC Bayern Munich, champion du monde en titre, étaient notamment prêts à renoncer à de nombreux droits et à les faire commercialiser de manière centralisée. "On ne peut pas être plus solidaire que nous l'avons été ici, surtout les grands clubs", a déclaré Watzke.

Comme cette solidarité "n'est justement pas souhaitée", les grands clubs "vont réfléchir", a ajouté Watzke. Auparavant, il avait laissé entendre que les onze votes négatifs provenaient surtout de la 2e ligue.

La DFL attendait de l'accord un capital frais d'environ deux milliards d'euros. L'argent devait notamment servir à renforcer la commercialisation globale de la Bundesliga, en priorité à l'étranger. Un montant fixe était également prévu pour financer les projets d'infrastructure locaux des 36 clubs professionnels. En outre, les clubs devaient recevoir environ 300 millions d'euros à leur libre disposition.

Pour le président du directoire de l'Eintracht Francfort, Hellmann, il est clair que l'échec de l'opération avec un investisseur "va plutôt creuser l'écart en Bundesliga que renforcer la parenthèse et la plateforme commune"./hc/DP/jha