Les informations contradictoires sur le transfert de Bellingham de Dortmund au Real

Selon le quotidien sportif espagnol "Marca", habituellement très bien informé sur le Real, l'international anglais de 19 ans devrait signer un contrat jusqu'en 2029. Le journal sportif espagnol "AS" a toutefois rapporté plus tard, en se référant à des sources "absolument fiables" au sein du club royal, que le Real avait démenti un accord.

En ce qui concerne le prix du transfert, le Real espérerait, selon "Marca", une somme de 100 à 120 millions, mais le BVB demanderait environ 140 millions. Le fait que Liverpool FC et Manchester City, qui convoitaient également Bellingham, se soient retirés a déjà été rapporté dans les jours précédents.

"AS a écrit que les Madrilènes étaient certes intéressés par Bellingham, mais qu'ils pensaient que le BVB vendrait le footballeur au plus offrant, comme Haaland. Un accord est donc peu probable et le Real ne participera en aucun cas à une surenchère. Il n'y a pas eu de communication officielle du club dans l'immédiat.

L'expert en transferts Fabrizio Romano a rapporté que les négociations entre le Real et Bellingham étaient terminées et qu'un rendez-vous avait été fixé avec le Borussia Dortmund. Sport Bild avait précédemment rapporté que le père et conseiller de Bellingham faisait pression pour un transfert rapide.

Le milieu de terrain avait été transféré de Birmingham City au BVB à l'été 2020 pour environ 25 millions d'euros. Peu de temps après, il était déjà titulaire à 17 ans lors de la première journée de Bundesliga. A ce jour, Bellingham a disputé 130 matchs officiels avec le Borussia, il a également été sélectionné 24 fois en équipe nationale A d'Angleterre et a également participé à la Coupe du monde au Qatar./sho/DP/he