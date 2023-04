L'équipe de France de football a été éliminée en demi-finale de la Coupe de la Ligue. L'entraîneur de Dortmund a laissé à ses joueurs professionnels le soin de faire la fête devant le mur jaune qui a tremblé après la victoire 4-0 sur l'Eintracht Francfort, malgré les chants des supporters en faveur de Terzic. Bien que son équipe, raillée il y a une semaine après l'embarrassant 3-3 de Stuttgart, ait cette fois-ci profité de l'aubaine pour passer devant les champions du monde en titre munichois qui vacillent, le coach n'a pas vraiment eu l'air euphorique.

"Je suis très content aujourd'hui, mais toujours pas heureux", a commenté le quadragénaire avec une étonnante réserve. Ce rapide changement d'humeur ne semblait pas lui convenir tout à fait : "Je ne veux pas entendre trop de louanges. Nous sommes loin d'avoir terminé".

Contrairement à l'entraîneur, les fans et les professionnels ont apprécié la magie du moment. Pendant le match, qui s'est joué très tôt après des buts de Jude Bellingham (19e), Donyell Malen (24e/66e) et Mats Hummels (41e), il régnait déjà une ambiance digne des années bénies de l'entraîneur Jürgen Klopp. Enfin, pour la première fois depuis sa dernière saison de champion en 2012, le BVB est de nouveau en tête du classement à l'issue d'une 29e journée. C'est avec des yeux brillants que le gardien Gregor Kobel est rentré dans les vestiaires après l'orgie de joie qui a duré plusieurs minutes devant la tribune sud, en présence de plusieurs enfants de joueurs : "Le fait que nous soyons maintenant en première place et que tout soit entre nos mains est un sentiment extraordinaire. Cela nous rend fiers".

La discussion claire au sein de l'équipe après la performance désastreuse de Stuttgart, où le Borussia avait laissé filer une avance de 2 à 0 face à des Souabes décimés, n'a pas été le seul élément positif. Il est également possible que l'affirmation inhabituellement courageuse du directeur sportif Sebastian Kehl et de l'entraîneur Terzic dans la semaine de vouloir devenir champion ait contribué à changer le langage corporel des professionnels. L'humilité s'est transformée en courage, la retenue en détermination.

Ainsi, la pression de devoir livrer un match quelques heures après la défaite du Bayern à Mayence (1-3) a été gérée avec décontraction. "Sinon, on se serait à nouveau retrouvé dans une drôle de situation de justification. C'est pourquoi l'équipe est soulagée. Maintenant, les histoires sur cette équipe s'écrivent différemment", a commenté Kehl.

En remportant les cinq derniers matches contre Bochum (A), Wolfsburg (H), Mönchengladbach (H), Augsbourg (A) et Mayence (H), le BVB pourrait certainement détrôner le FC Bayern, qui règne en maître absolu sur la Bundesliga depuis dix ans. Beaucoup dépendra de la manière dont l'ancien chasseur de Dortmund s'accommodera du rôle de chassé. "Le programme final peut encore permettre de trébucher", a prévenu Kehl.

La forme croissante des ailiers Malen et Karim Adeyemi pourrait contribuer au happy end rêvé. Les deux attaquants rapides jouent gros, juste à temps pour la grande épreuve de force dans le duel à distance avec les Munichois. Le Néerlandais Malen, recruté à l'été 2021, fait enfin preuve du grand talent qu'on lui prête. Avec six buts lors des cinq derniers matchs, il a même évincé le capitaine du BVB, Marco Reus, du onze de départ. L'entraîneur Terzic a reconnu que le joueur de 24 ans avait réalisé "un match exceptionnel, probablement son meilleur sous le maillot du BVB".

Kehl n'a pas tari d'éloges non plus : "Il était clair qu'il avait des capacités incroyables. Il a travaillé longtemps pour cela et se procure maintenant lui-même les expériences de succès. Il est un élément enrichissant, c'était l'idée derrière son recrutement".

Le partenaire d'attaque de Malen, Adeyemi, a apporté une joie similaire. Avec des sprints courageux, il a ouvert des brèches dans la défense de l'Eintracht à plusieurs reprises et s'est ainsi glissé dans le rôle d'un acteur principal, même sans marquer. "Aujourd'hui, tout le monde était là pour tout le monde", a déclaré l'international. Il estime que la défaite du Bayern à Mayence a contribué à remettre le BVB sur les rails : "Tout va si vite dans le football. Marco Reus m'a déjà dit dans le bus que le stade allait se déchaîner aujourd'hui. Pour moi, c'est à chaque fois un moment de frissons. Aujourd'hui, c'était vraiment énorme. C'est le meilleur stade du monde".

La confiance accrue du joueur de 21 ans n'était pas seulement évidente sur la pelouse. "Notre premier objectif était de devenir champion d'Allemagne. Nous sommes sur la bonne voie", a déclaré Adeyemi après le match.

Malgré la joie que lui procure sa position de leader dans la lutte pour le titre, Kehl a jugé prématurée la question de Sky sur le montant de la prime de championnat. Les expériences douloureuses des derniers mois avec divers revers ont incité le directeur sportif à la retenue. "Nous serions alors généreux", a-t-il répondu diplomatiquement./bue/DP/he