Les supporters du BVB ont été invités à une table ronde sur les investisseurs dans la DFL

L'équipe de football du Borussia Dortmund, qui a remporté le titre de champion d'Allemagne de football en 2010, a été éliminée de la course à la Ligue des champions. Le président du conseil de surveillance de la DFL, Hans-Joachim Watzke, et le directeur général par intérim, Axel Hellmann, seront les invités du BVB Stadion le 8 mai (à partir de 19h00), a annoncé le département samedi. Watzke est également président du conseil d'administration du BVB.

En Bundesliga, une partie des supporters avait également manifesté contre les projets de la DFL lors de la 30e journée. Des banderoles en ce sens étaient visibles dans plusieurs stades samedi après-midi. "Stop à la folie du marketing", pouvait-on lire lors du match du 1. FC Union Berlin contre le Bayern Leverkusen. Le projet d'entrée d'investisseurs dans une filiale de l'organisation faîtière des 36 clubs professionnels a fait l'objet de nombreuses discussions, parfois controversées, au cours des dernières semaines.

Le comité directeur et le conseil de surveillance de la DFL ont récemment décidé que "le processus relatif à un partenariat stratégique au niveau de la ligue sera poursuivi". Les points clés d'un éventuel partenariat doivent être présentés aux clubs lors d'une assemblée générale extraordinaire le 24 mai. Si une majorité des deux tiers se prononce en faveur de l'entrée dans le capital, l'étape suivante consistera à transférer les droits médiatiques nationaux et internationaux dans une filiale appelée "DFL MediaCo GmbH & Co KGaA". L'investisseur pourrait alors acquérir au moins 12,5 % de la nouvelle société pour une durée de 20 à 30 ans /mj/DP/he.