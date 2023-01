Moukoko reste : contrat avec le BVB jusqu'en 2026

DORTMUND (dpa-AFX) - Le marathon de négociations entre Youssoufa Moukoko et le Borussia Dortmund, qui a fait la une des journaux, est terminé. Après plusieurs séries de discussions infructueuses qui ont duré plusieurs mois, le club de Bundesliga et l'international allemand se sont mis d'accord sur la poursuite de leur collaboration. Comme l'a annoncé le Revierclub samedi après-midi, le contrat du buteur de 18 ans, qui expirait cet été, a été prolongé jusqu'en 2026. "Youssoufa est un joueur exceptionnel que nous avons formé nous-mêmes et en qui nous voyons encore un énorme potentiel de développement", a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl.

Le souhait d'une plus grande sécurité de planification et l'agacement face à la tactique de négociation du côté de Moukoko avaient cependant poussé le BVB à lancer un ultimatum. La jeune star devait donc prendre une décision avant la reprise de la Bundesliga, dimanche contre le FC Augsbourg (15h30/DAZN). Cette mesure a été efficace. "Il était important pour nous de conclure les négociations cette semaine, afin que nous puissions tous - et en particulier Youssoufa - commencer l'année footballistique 2023 en toute tranquillité et en se concentrant pleinement sur les défis sportifs", a déclaré Kehl pour justifier l'ultimatum.

L'accord a été précédé par des bruits désagréables. Les médias ont rapporté que le jeune professionnel aurait refusé une offre mirobolante du BVB. Moukoko a déclaré que cela portait atteinte à sa réputation et qu'il s'agissait d'un "mensonge à mon sujet que je n'accepterai jamais".

Mais les tensions croissantes ont alimenté les spéculations sur un départ du talent qui, après son transfert en 2016 de St. Pauli au centre de formation de Dortmund, a établi divers records de buts et a fait ses débuts en Bundesliga le 21 novembre 2020, au lendemain de son 16e anniversaire, lors de la victoire 5-2 de son équipe à l'extérieur contre le Hertha BSC. Outre les clubs anglais de Chelsea FC et Newcastle United, le FC Barcelone aurait également été intéressé. Il reste désormais au BVB.

"Bien sûr, l'intérêt d'autres clubs m'a honoré, mais au final, c'est une décision de cœur. Les fans m'ont toujours soutenu et je veux leur donner quelque chose en retour, ainsi qu'au club", a déclaré Moukoko dans le communiqué du club.

Outre le salaire nettement revu à la hausse, les bonnes relations avec l'entraîneur du BVB, Edin Terzic, qui l'avait déjà accompagné dans ses jeunes années, ont probablement fait pencher la balance en faveur de son maintien. "Je sens la confiance du staff technique et j'ai ici un environnement dans lequel je peux parfaitement évoluer", souligne le joueur de 18 ans.

Cependant, la lutte pour une place de titulaire ne sera pas plus facile pour Moukoko après le retour de Sébastien Haller, atteint d'un cancer l'été dernier. De plus, Anthony Modeste espère lui aussi avoir plus de temps de jeu au centre de l'attaque du BVB après son opération à l'aine. Mais avec six buts et quatre passes décisives, Moukoko, né à Yaoundé, la capitale du Cameroun, est jusqu'à présent le meilleur buteur du BVB cette saison./bue/kam/DP/jha