Pas de titre de champion pour le BVB : Terzic pleure devant la tribune sud

DORTMUND (dpa-AFX) - Après avoir dramatiquement raté le titre de champion, l'entraîneur du Borussia Dortmund Edin Terzic a laissé libre cours à ses émotions. Après le match nul du BVB contre le FSV Mayence 05 (2-2) samedi, l'entraîneur de Dortmund a été bruyamment acclamé par les supporters de Dortmund qui ont scandé des chants. Le quadragénaire s'est avancé devant la tribune sud, s'est tapoté le cœur de la main droite et n'a pas caché sa tristesse. Des deux mains, il a essuyé les larmes de son visage. Grâce à un but tardif chez le 1. FC Koln, c'est à nouveau le FC Bayern Munich qui s'est assuré le titre de la Bundesliga de football au lieu du Borussia Dortmund. Après 34 journées, le BVB et le Bayern ont chacun 71 points. Mais le FCB a une bien meilleure différence de buts